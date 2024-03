I hoqi mikrofonin deputetit socialist, Flamur Noka përjashtohet 30 ditë nga Kuvendi

Sekretariati i Etikës pas kërkesës së mazhorancës ka marrë masa ndaj tre deputetëve të opozitës, për kaosin e shkaktuar në Kuvend.

Deputeti Flamur Noka është përjashtuar me 30 ditë, deputeti Gledjan Nallbati me 20 ditë dhe deputeti Saimir Korreshi me 5 ditë.

Vendimi i plotë:

Sekretariati i Etikes pasi shqyrtoi kërkesën e Grupit Parlamentar të PS, vendosi përjashtimin e deputetit Flamur Noka me 30 ditë, perjashtimin me 20 ditë të deputetit Bledjon Nallbati dhe përjashtimin me 5 ditë të deputetit Saimir Korreshi.

j.l./ dita