Japonia e bën përsëri: Ndeshje keçi brenda një treni plumb dhe plotë me udhëtarë! (VIDEO)

Japonia e bëri përsëri. Tani edhe ndeshje boksi dhe keçi brenda trenave me udhëtarë dhe në ecje e sipër.

Shembulli më i fundit ndodhi më 18 shtator, në një ngjarje që kompania DDT Pro-Wrestling vendosi të kryejë brenda Nozomi Shinkansen, një nga trenat plumb më të shpejtë, në të gjithë Japoninë. Emisioni u shfaq vetëm një me një, i cili ka marrë formë si një ngjarje virale në rrjetet sociale dhe shtypin kryesor. Më shumë se 75 pasagjerë morën mjetin nga Tokio në Nagoya, ndërsa shikonin një ndeshje mundjeje profesionale midis japonezëve Sanshiro Takagi dhe Minoru Suzuki, ky i fundit është më i njohur për fansat për paraqitjet e tij në New Japan Pro-Wrestling dhe All Elite Wrestling.

Teksa treni arrinte shpejtësinë 290 kilometra në orë, dy luftëtarët shkëmbyen manovra dhe sulme me gjithçka rreth tyre. Aksioni gjithashtu shfaqi ndërhyrje nga konkurrentë të tjerë të njohur brenda DDT, si Takeshi Masada, Hikaru Sato, Jun Akiyama dhe Kenta Kobashi.

Pas një gjysmë ore intensive luftimi, më në fund ishte Suzuki që arriti të përdorte Piledriver-in e tij Gotch-Style për të marrë fitoren. Para se të zbriste në stacionin tjetër, Takagi rrëmbeu një mikrofon dhe mashtroi pasagjerët me një njoftim të supozuar të daljes në pension. Një DDT e fundit në Suzuki e bëri të qartë se rivaliteti midis dy burrave nuk ka përfunduar.