KE: 1 në 6 persona, probleme me shëndetin mendor/ Psikiatrët: Edhe Shqipëria në të njëjtin trend pas pandemisë

1 në 6 persona në Europë vuan nga probleme të shëndetit mendor. Sipas një raporti të Komisionit Europian, pandemia e Covid-19 e ka rënduar edhe më shumë këtë sëmundje në popullatë.

Edhe në Shqipëri, mjekët ngrejnë shqetëismin për rritjen e numrit të personave që kanë shfaqur probleme të shëndetit mendor.

Valentina Asabella, psikiatre: Edhe vendi jonë, ashtu si e gjithë bota është e përfshirë nga një lloj pandemie e re që quhet probleme të shëndetit mendor, edhe këtu tek ne jemi tek të njëjtat shifra.

Adoleshentët dhe mosha e tretë, janë grupmosha e cila ka shfaqur më shumë probleme të kësaj natyre pas pandemisë.

“Pothuaj është prekur e gjithë popullata. Pjesa më e madhe që ne kemi pasur në periudhën pas pandemisë i përkiste adoleshentëve për shkak të izolimit, kryesisht edhe moshat e vjetra, të cilët u prekën nga Covid kaluan situata shumë të rënda dhe kjo nuk mbeti pa reflektuar edhe në probleme të shëndetit mendor.”

Çrregullimet e ankthit janë më të shprehurat në popullatë.

“Më tepër janë shfaqur çrregullimet e ankthit, njerëzit të alarmuar kanë kërkuar ndihmë dhe për mjekim, edhe ne i kemi drejtuar tek psikologu, shoqëruar edhe me diagnozat që ne kemi, siç janë çrregullimet depresive, psikozat, çrregullimet e sjelljes pas abuzimit me substancat.”

Bashkimi Europian do të fokusohet në tre pika kryesore për ketë sëmundje, për parandalimin e rritjes së numrit të personave me probleme të shëndetit mendor, rritja e cilësisë për trajtimin e pacientëve si dhe integrimin e tyre në shoqëri pas rimëkëmbjes. Para pandemisë problemet e shëndetit mendor preknin rreth 84 milionë njerëz në BE.

