Këto janë 10 vendet më të mira për përballueshmërinë, sigurinë dhe cilësinë e përgjithshme të jetës!

US News and World Report publikoi së fundmi renditjen e vendeve më të mira në botë bazuar në cilësinë e jetës. Për të renditur 87 vendet e listuara, US News and World Report, WPP dhe Shkolla Wharton e Universitetit të Pensilvanisë anketuan më shumë se 17,000 njerëz në mbarë botën.

Vendet më të mira për cilësinë e jetës u vlerësuan sipas matjeve të mëposhtme:

I përballueshëm

Një treg i mirë pune

E qëndrueshme ekonomikisht

Familje miqësore

Barazia e të Ardhurave

Politikisht e qëndrueshme

I sigurt

Sistemi i shëndetit publik i zhvilluar mirë

Sistemi i arsimit publik i zhvilluar mirë

Vendi nr. 1 për cilësinë e jetës: Suedia

Suedia është vendi më i mirë në botë për përballueshmërinë, sigurinë dhe më shumë. Sipas Numbeo, kostoja e jetesës në Suedi është mesatarisht 20.9% më e ulët se në Shtetet e Bashkuara, ndërsa qiraja është 57.5% më e ulët.

Sipas US News and World Report, Suedia është e njohur për kujdesin e saj shëndetësor falas dhe arsimin universitar. Populli i Suedisë mburret me një jetëgjatësi shumë të gjatë, me një moshë mesatare prej 82.8 vjeç, sipas CIA World Factbook.

Vendi ka një politikë të shkëlqyer të lejes prindërore: Prindërit kanë të drejtë për 480 ditë pushim të paguar kur një fëmijë lind ose birësohet. Nëse janë dy prindër, secili ka të drejtë për 240 prej atyre ditëve.

10 vendet më të mira në botë për cilësinë e jetës:

Suedia

Norvegjia

Kanadaja

Danimarka

Finlanda

Zvicra

Holanda

Australia

Gjermania

Zelanda e Re

Norvegjia renditet si vendi i dytë më i mirë në botë për cilësinë e jetës. Vendi është një prirje për barazinë gjinore, sipas CIA World Factbook. Leja prindërore e vendit u mundëson prindërve të ndajnë kujdesin për fëmijën e tyre në shtëpi deri në 49 javë me pagë të plotë (ose 59 javë me 80% të pagës së tyre).

Norvegjia ofron gjithashtu një pagesë mujore për familjet nga një muaj pas lindjes së një fëmije deri në moshën 18 vjeç për të përballuar disa nga shpenzimet e rritjes së fëmijëve. Jetëgjatësia e Norvegjisë në lindje është 82.75 vjet dhe që nga viti 2013, ajo është renditur në top 10-shen e vendeve më të lumtura në botë në Raportin Botëror të Lumturisë.

Kanadaja përfundon tre vendet e para. Vendi është i njohur për përballueshmërinë, aksesin në arsim dhe sistemin e kujdesit shëndetësor. Ajo ka një jetëgjatësi prej 83,99 vjet, 3,24 vjet më e lartë se fqinji i saj në jug, Shtetet e Bashkuara. Kanadaja tejkalon mesataren në të ardhura, punë, arsim, shëndetësi, cilësi mjedisore, lidhje sociale dhe kënaqësi nga jeta, sipas Indeksit të Jetës më të Mirë të OECD-së.

Vendi ka mbulim universal të kujdesit shëndetësor. Ai u ofron qytetarëve një sistem shëndetësor të financuar kryesisht nga të ardhurat nga taksat dhe është falas në pikën e dorëzimit. Sipas Universitetit të Kolumbisë, nuk ka ndarje të kostos për kujdesin spitalor ose ambulator dhe çmimet e barnave me recetë ndryshojnë, por janë ende të lira.