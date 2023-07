Kosova zgjedh trajnerin e ri. Ja kush do jetë në krye të stolit të “Dardanëve”

Kosova bëhet me trajner të ri.

Në krye të stolit të Dardanëve mësohet se është emëruar Primozh Gliha, i cili do të jetë kështu pasardhësi i francezit, Alain Giresse.

Vendimi erdhi nga mbledhje e Komitetit Ekzekutiv të FFK-së.

“Komiteti Ekzekutiv i FFK-së ka mbajtur sot mbledhjen e radhës, në të cilën është diskutuar për çështje të ndryshme me rëndësi për futbollin kosovar si dhe për ecurinë e përgatitjeve për edicionin e ri të garave. Në këtë mbledhje ndër çështjet kryesore që u diskutuan ishte zgjedhja e ekipit të trajnerëve që do ta drejtojnë Kombëtaren e Kosovës në ndeshjet e mbetura të ciklit kualifikues për Euro 2024. Kësisoj, pas diskutimeve të arsyeshme, KE i FFK-së vendosi që në krye të shtabit teknik të emërohet Primozh Gliha, derisa atij do t’i ndihmojnë Afrim Tovërlani, Arbnor Morina, Ahmet Beselica dhe Thomas Richards. KE i FFK-së ka vendosur që t’ia besojë drejtimin e Dardanëve ekipit të brendshëm të trajnerëve që tashmë janë të angazhuar në ekipet kombëtare. Ata njëherësh do të qëndrojnë në ekipet e grupmoshave që i drejtojnë, por do të jenë të angazhuar për të ndihmuar përzgjedhësin Gliha në Kombëtaren A.”

FFK pritet që gjatë ditëve të ardhshme të zyrtarizojë emërimin e përkohshëm të trajnerit slloven.

p.k\dita