“Më ke futur në ferr për 10 vite!” Ish-gruaja e Abidal me akuza të rënda: Durimi ka kufi, do i rrëfej të gjitha!

Kanë kaluar më shumë se një vit e gjysmë nga ai skandal që kishte protagonistë ish-mbrojtësin francez të Barcelonës, Éric Abidal dhe Kheira Hamraoui. Megjithatë, çështja është më e nxehtë se kurrë. Mjafton të shihni mesazhin e fundit të Hajetit, ish-bashkëshortes së francezit, në rrjetet sociale.

“Zoti Éric Abidal, durimi im ka kufij… Jam përpjekur të mbroj fëmijët tanë, por ju keni vendosur ndryshe, duke abuzuar me dashamirësinë time”, ka shkruar në historitë e saj në Instagram.

Dhe paralajmëron: “Që tani e tutje “postimet” e mia të radhës do t’i kushtoj rrëfimit të ferrit që më keni futur gjatë 10 viteve të fundit dhe mbi të gjitha dy të fundit, pas kërkesës sime të parevokueshme për divorc, pas pabesisë suaj që erdhi, për mua shumë mirë, pavarësisht turpit që ndjej me gjithë këtë çështje. Le të shkojmë atje…”, vazhdoi ajo. Abidal pati një raport intim me lojtaren e skuadrës së femrave të Barcelonës dhe që shkaktoi skandal seksual, deri dhe akuza për abuzim. Ngjarja ndodhi gjatë kohës që ai mbante postin e Sekretarit Sportiv të klubit katalanas.