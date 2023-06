“Më thanë që të bëja vetëvrasje…!”, boksierja e UFC rrëfen tmerrin e përjetuar

Kërkesa që ndonjëherë përfshin sportin me performancë më të lartë zakonisht lë pasoja shumë të rëndësishme tek konkurrentët, të cilët në raste të caktuara ndikohen ndjeshëm nga presioni shoqëror dhe nevoja për të qenë pranë suksesit në çdo kohë. Miranda Maverick, një luftëtare e UFC, ka bërë një publikim rrëqethës përmes rrjeteve sociale.

Ngjarja vjen nga humbja fundjavën e kaluar me vendim unanim në UFC 289, kundër kanadezes Jasmine Jasudavicius në kartonin ‘Prelims’. Por kjo nuk ishte thjesht një tjetër humbje, por shkaktoi disa mesazhe shumë të errëta.

“Kam marrë kaq shumë kërcënime me vdekje, mesazhe që më thonë të bëj vetëvrasje, etj., në dy ditët e fundit, është çmenduri, “filloi të shkruajë përmes një historie në Instagram, si dhe duke shpjeguar se pavarësisht”, tha ajo. Seria prej dy fitoresh radhazi mori fund dhe tifozët shpërthyen në një mënyrë shumë të zhurmshme. Në fakt, ky lloj sporti si MMA zakonisht i shtyn fansat të bëjnë komente totalisht të tepruara në rrjetet sociale, diçka që padyshim përfundon duke ndikuar në shëndetin mendor të sportistëve.

Së fundi, ajo e mbylli me një mesazh të menduar dhe frikësues për të gjithë ata që e ngacmojnë: “Shko pas diçkaje me gjithë mundin që ke dhe, pavarësisht rezultatit, e di që çdo gjë e ke vënë në vijë. Dhe për ju ***, që thoni gjëra të tilla të urryera, shpresoj që të mos e përjetoni kurrë dhimbjen e dikujt që ju thotë apo bën të njëjtën gjë me ju. Zoti ju bekoftë të gjithëve”.