Moti i keq po ‘bën namin’ në Ballkan/ Ngrihet alarmi shumë pranë vendit tonë, ja çfarë pritet të ndodhë sot

Instituti Hidrometeorologjik i Kroacisë ka lëshuar një paralajmërim të verdhë për pjesën më të madhe të vendit për të martën.

Në shumicën e rajoneve në Kroaci sot do të mbajë mot i ndryshueshëm e i paqëndrueshëm, me reshje shiu, lokalisht, do të ketë reshje më të theksuara me bubullima, më shpesh në perëndim të vendit, është parashikimi i Institutit Shtetëror Hidrometeorologjik (DHMZ).

“Jini vigjilentë për stuhi të mundshme të forta. Tregoni kujdes të veçantë në zonat e ekspozuara si male, pyje dhe livadhe, apo fusha të hapura. Ndërprerjet e aktiviteteve në natyrë janë të mundshme,” paralajmëruan ata.

Për zonën e Zagrebit, ata paralajmërojnë për rrebeshe dhe stuhi lokale më të theksuara, si dhe një mundësi të lehtë për përmbytje të shpejta.