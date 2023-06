“Mund t’i shpëtojë hipotermia”, oksigjeni në minutat e fundit, çfarë do të ndodhë me pasagjerët e ‘Titan’?

Ankth i madh mbizotëron për fatin e 5 pasagjerëve të nëndetëses së fundosur në vendin e Titanikut, pasi me kalimin e kohës oksigjeni i tyre po mbaron. Sipas vlerësimeve, ekipet e shpëtimit kanë pak kohë për të vepruar për të gjetur gjallë turistët e zhdukur pasi oksigjeni i tij mbaron rreth orës 14:00 të sotme.

Vendndodhja e saktë e anijes dhe gjendja e pesë anëtarëve të ekuipazhit në bord mbeten të panjohura. Më shumë se 10,000 milje katrore të Atlantikut të Veriut janë kontrolluar deri më tani, sipas Rojës Bregdetare të SHBA.

Një skenar që ekspertët kanë frikë është se energjia elektrike e varkës mund të ketë humbur tashmë, gjë që nëse është e vërtetë, mund të kishte qenë tashmë fatale për të pesë. Tkurrja e rezervave të energjisë elektrike në nëndetëse mund t’i ketë lënë pasagjerët e OceanGate të ekspozuar ndaj niveleve toksike të dioksidit të karbonit, i cili vepron si një “qetësues” vdekjeprurës.

Megjithatë, të tjerë paralajmëruan se hipotermia mund të ndihmojë ekuipazhin të humbasë vetëdijen.

Dr. Ken Ledez, drejtor mjekësor në Universitetin Memorial në St John’s, Neëfoundland, tha se energjia elektrike ka të ngjarë të ndihmojë në kontrollin e sasisë së oksigjenit dhe dioksidit të karbonit në bord. Ai deklaroi, sipas dailymail.co.uk, se pa energji, niveli i oksigjenit bie, përqindja e dioksidit të karbonit që merr frymë ekuipazhi do të rritet.

Thithja e niveleve të larta të gazit mund të çojë në hiperkapni, e njohur gjithashtu si toksiciteti i dioksidit të karbonit. Në kushte normale, vlera e presionit të dioksidit të karbonit në matjet e arterieve të gjakut duhet të jetë midis 35 dhe 45 mmHg.

Çdo gjë mbi 45 mmHg, një përqendrim i lartë i gazit në arteriet e trupit, shkakton ndryshime në aktivitetin e trurit që ndikojnë negativisht si në kontrollin e mirë të muskujve ashtu edhe në logjikën, pasi nivelet e oksigjenit ulen. Kjo përfshin dhimbje koke, diplopi dhe mungesë përqendrimi ose mbytje. Nëse të gjitha këto nuk trajtohen, ato janë fatale.

Njerëzit mund të mbijetojnë rreth 15 minuta pa oksigjen, megjithëse ata vdesin shumë më shpejt, pas truri dëmtohet mundshëm pas vetëm disa minutash pa ajër.

