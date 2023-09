Në Hënë ka 23 mijë objekte të rëna nga misionet njerëzore, mes tyre edhe topa golfi!

Njeriu nuk ka shkelur në Hënë për shumë vite dhe ka një mister rreth këtij fakti që i huton qytetarët. Por NASA sapo ka njoftuar misionin hënor Artemis II, në të cilin tre amerikanë dhe një kanadez do të fluturojnë rreth satelitit, duke qenë të parët që e shohin atë në më shumë se 50 vjet. Sigurisht, nuk duket se ata do të zbresin në Hënë, kush e di pse?

Po, më shumë se 100 misionet e planifikuara nga SpaceX dhe Blue Origin për 10 vitet e ardhshme do ta bëjnë këtë. Megjithatë, ata që arrijnë në sipërfaqen hënore do të hasin një problem serioz. Sateliti është gjithnjë e më shumë një vend depozitimi shumë i ngjashëm me atë që u bë Toka në filmin Wall-E të Pixar: mbeturina organike, mbeturina, tokëzues dhe madje edhe çizme, çekiç, flamuj dhe topa golfi.

Më shumë se 200,000 kilogramë mbeturina që praktikisht është e pamundur të eliminohen, por që fillojnë të komplikojnë shumë ekosistemin hënor, sado i panjohur të jetë.

Shkencëtarët e ngarkuar me studimin e këtyre çështjeve vlerësojnë se në Hënë ka më shumë se 23,000 objekte më të mëdha se 10 centimetra, përveç mbeturinave të pallogaritshme nga hapësira që përfundojnë në sipërfaqe. Dhe më e keqja është se ato paraqesin një rrezik serioz: kur këto mbeturina bien në Hënë, ato shkojnë me një shpejtësi të tillë që nëse ka astronautë në të, ata mund të përfundojnë me kostume me vrima.