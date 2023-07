Një kafe e hidhur për kryeshëndosh! Një ngushëllim ndryshe për ndarjen e parakohshme nga jeta të Albanit, djalit të Xhevdet Shehut, mikut të Malësisë e të malësorëve

Sa e vështirë qenka t’i gjejmë fjalët për ta ngushëlluar zotin Xhevdet Shehu për ndarjen nga jeta të djalit të tij, Albanit.

Çfarë t’i themi këtij babai që humbi të birin mu në moshën më të bukur. Të gjitha formulat që thuhen në raste të tilla duken si paratë që pësojnë inflacion të rëndë.

Megjithatë, te fjalët e te urtësia popullore do të kapemi, si i mbyturi që rreket të kapet te shkuma e ujit…Po kujtojmë një shprehje ngushëlluese të Malësisë sonë që thotë: ”Largo Zot të paprimen!” (të papriturën).

E paprimja (ndarja nga jeta e një djali të ri) ka qenë dhe është gjithmonë e rëndë për çdo prind, prandaj sado t’i zgjedhim fjalët, sido që ta rrotullojmë gjuhën, nuk mund t’ia pakësojmë pikëllimin, por vetëm mund t’i themi se kur tragjeditë prekin zemrat e burrave të mëdhenj, sikundër është edhe gazetari e shkrimtari i njohur Xhevdet Shehu, nuk mund të bëjmë tjetër, veçse t’i kujtojmë se burri i mirë dallohet në ditë të vështirë.

Meqë të kemi mik e “Anëtar Nderi” të Sofrës sonë, po të kujtojmë një shembull nga Malësia e Madhe.

Edhe Ded Gjo Lulit të Hotit, Hero i Popullit, “Nderi i Kombit” i qenë vrarë në luftë të dy djemtë, Kola e Gjergji, dy nga më sokolat e Mbishkodrës. Dhe ai, ashtu siç veprohet në raste të tilla nga burrat e fortë, e mposhti dhimbjen dhe vazhdoi betejat e veprimtarinë e vet deri sa do të vritej edhe ai.

Edhe nga fusha e letrave dhe e shkencave ka raste të vdekjeve të papritura e tragjike të bijve të figurave të shquara. Në vitet ‘80, mbaj mend se edhe Profesor Eqrem Çabejt i pat vdekur tragjikisht i biri, Artani, në moshën djaloshare.

Edhe ky njeri i madh i shkencës shqiptare, pas ditëve të zisë, u kthye në zyrë dhe, duke e mposhtur pikëllimin, gjeti forcën te puna dhe i vazhdoi studimet e tij.

Miku ynë i dashur, zoti Xhevdet Shehu,

Na ndiej e na fal se po të kujtojmë shembuj të tillë e të lypim miqësisht ta kthesh dhimbjen në forcë! E dimë, ndërkaq, se për të mos na lënduar, ti nuk do të na kthesh përgjigje me gojë, por me zemër e me mendje mund të na thuash: “Mirë, po ku ta gjejë forcën? Ku dhe si gjendet ajo lloj force, që të mposhtet një dhimbje kësodore?”

Vetëm te puna, te krijimtaria jote, po dhe te mbështetja e çiltër dhe e pakufishme morale që të japin të gjithë ata që të njohin e të duan, që të vlerësojmë si burrë të zotin, si gazetar të veçantë e si shkrimtar erudit, si mik e njeri të dashur edhe të Malësisë e të malësorëve, si “Anëtar Nderi” i Shoqatës sonë “Sofra e Malësisë”Tiranë.

Të përqafojmë e të sigurojmë se e kemi ndjerë thellë dhimbjen tënde e të familjes suaj dhe jemi pranë jush me gjithë zemër e plot pikëllim…

Xhemal Brahja, Kryetar i i Shoqatës Atdhetare “Sofra e Malësisë”. Akademik Gjovalin Shkurtaj. Botuar në DITA, Tiranë, 09 korrik 2023