Njihuni me Titanikun e ardhshëm! Nis lundrimin më 2024 dhe ka çmime biletash të majme

Që nga debutimi i saj në 2019, Wonder of The Seas e Royal Caribbean International ka spikatur si anija më e madhe e lundrimit në botë, duke sfiduar famën e Titanikut me 362 metra gjatësi. Konkurrenca mbeti në hije, me anije si MSC World Europa dhe Costa Smeralda të zbehta në madhështi. Royal Caribbean, lideri i padiskutueshëm në industri, dominon si në madhësi, në të ardhura dhe në pasagjerë, duke kryesuar listën e anijeve më të mëdha me katër prej anijeve të saj mbresëlënëse. Por mbretërimi i Royal Caribbean nuk ndalet.

Icon of the Seas, krijimi i tij i fundit, po merr formë dhe është gati të tejkalojë të gjitha pritshmëritë. Me përmasa 365 metra të gjatë, 19 kate dhe me peshë 250,800 tonë, ky kolos detar është planifikuar të lundrojë në vitin 2024. Pas përfundimit të testit të parë të suksesshëm në det të hapur në Finlandë, pritet të ofrojë një përvojë unike dhe emocionuese për pasagjerët e tij.

Kjo anije madhështore do të strehojë një ekuipazh prej 2,350 anëtarësh dhe do të jetë në gjendje të strehojë 5,610 pasagjerë në 20 kuvertën e saj. Me shtatë pishina dhe gjashtë rrëshqitje uji, ai krenohet me ujëvarën më të lartë, rrëshqitjen më të lartë të ujit, parkun më të madh ujor dhe pishinën e parë infinity të pezulluar ndonjëherë në një anije lundrimi.

Me një çmim fillestar prej rreth 2,000 euro për person, udhëtarët mund të rezervojnë vendin e tyre për të shijuar Karaibet Lindore ose Perëndimore në bordin e kësaj mrekullie lundruese. Me udhëtimin e saj të parë të planifikuar për në janar 2024, Icon of the Seas do të lundrojë në Basseterre, në ishullin piktoresk të San Cristobal. Një eksperiencë e paharrueshme i pret ata që marrin pjesë në këtë krijim të pabesueshëm të Karaibeve Mbretërore.