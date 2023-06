“Non-grata” në SHBA, Berisha paralajmëron humbjen e betejës ligjore në Francë me Blinken

Gjatë konferencës së përjavshme të mbajtur me gazetarët, ish-kryeministri Sali Berisha tha se, raporti për farsën elektorale është i përfunduar, dhe se ai do të paraqitet javën tjetër. Sipas tij, kjo farsë elektorale nga PD nuk do të njihet kurrë.

Në lidhje me procesin e McGonigal, Kryedemokrati u shpreh se, ka zhvillime të rëndësishme. Berisha tha se, dokumenti është fatal për Ramën, dhe thuhet se ka zbulime të reja.

Teksa gazetari e ka pyetur, Berisha paralajmëroi humbjen e betejës ligjore në Francë me Sekretarin amerikan Antony Blinken sa i përket çështjes së shpalljes së tij “Non-grata” nga SHBA-të.

Z.Berisha, kur jemi tek gjykatat dhe tek rasti McGonigal, a jeni i gatshëm, ose a keni ndonjë informacion për të ndarë me publikun se çfarë është duke ndodhur me çështjen tuaj në Gjykatën Korrektuese të Parisit?

Pyetja e dytë lidhet me atë që ju thatë pak më parë, pra ju do t’i jepni votat e deputetëve tuaj për ndryshimin e sistemit zgjedhor, nismë që ka nisur një ditë më parë?

Sali Berisha: Për Gjykatën e Parisit mund t’ju them se çështja është në kasacion, kasacioni niveli më i lartë i Francës.

Por shanset, duke qenë se në të drejtën franceze nxirret si pretekst se unë nuk jam qytetar i një vendi anëtar të BE, dhe se Sekretari Blinken ka imunitet, dhe nuk është në juridiksionin e gjykatave franceze, shanset e mia për të parë një rezultat në favor, pra nuk është se nuk e hedhin poshtë shpifjen, por kanë problem me gjykimin, se shpifja nuk hidhet poshtë.

Ka probleme me kompetencën, dhe unë tani pres vendimin, pastaj do të konsultohem prap me specialistët e mi ligjorë për hapat e mëtejshme. Këto tri çështje në i votojmë. Votojmë detyrimin për të votuar. Votojmë uljen e moshës për të votuar 16 vjeç. Votojmë hapjen e listave. Këto janë normal. të dalë viktima, dhe Almën si agresore.