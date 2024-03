Nxehet Baton Haxhiu, ngrihet dhe braktis në mes emisionin e Fevziut

Nisi me gjashtë të ftuar e për pak desh përfundoi me tre. Emisioni “Opinion” këtë të enjte u përball me një situatë të pazakontë.

Teksa në studio po flitej për çështjen “Beleri”, i pari që u largua nga studio ishte analisti Baton Haxhiu. Shkak u bë zhurma që po krijohej në debate.

Blendi Fevziu: Na iku Batoni, ku po ikën Baton?

Por u duk se me Batonin të gatshëm për të lënë studion për shkak të zhurmës që krijohej nga pala tjetër në debat ishin edhe dy të ftuarit e tjerë. Ndër ta Fitim Zekthi.

“O Blendi se i bie të iki dhe unë si Batoni, por për shkak të durimit më të madh se Batoni po rri”, tha ai.

Por Zekthi nuk e la studion. Edhe Ardit Bido nuk e la karrigen ku po qëndronte, pavarësisht se edhe ai nuk u duk shumë i kënaqur për shkak se nuk po e linin të mbaronte.

“Do iki dhe unë ta mbyllim tani apo? Ky është muhabet kot. Është e tepërt kjo. Më lini ta mbaroj or burrë”, tha ai.

Ndërkohë moderatori Blendi Fevziu kërkoi nga stafi që t’i kthenin Batonin, por dikur konfirmoi që analisti e kishte pasur seriozisht dhe ai nuk u kthye më në studio.

b.m/dita