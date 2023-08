Pas një dekade, Pep Guardiola operohet përsëri për problemet e shpinës

Manchester City ka njoftuar se Pep Guadiola i është nënshtruar një operacioni të vogël në shpinë e për rrjedhojë do të mungojë për disa javë.

“Trajneri ynë ka vuajtur nga dhimbje të forta shpine kohët e fundit. Ai fluturoi drejt Barcelonës për t’u operuar nga doktori Mireia Illueca. Ndërhyrja ishte e suksesshme dhe Pep tani ka nisur periudhën e rehabilitimit në Barcelonë,” shkruhet në njoftimin e City-t. Në fakt, edhe një dekadë më parë, kur drejtonte Barcelonën. Pep iu nënshtrua një operacioni të tillë, sepse vuante shqetësime të hernies diskale.

Guardiola do të mungojë deri pas pushimit për ndeshjet e kombëtareve në shtator. Juanma Lillo do të drejtojë stërvitje n dhe do të jetë në stol në dy ndeshjet e ardhshme të Premier League-s kundër Sheffield United dhe Fulhamit. Guardiola do të rikthehehet kundër West Hamit më 16 shtator.