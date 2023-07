Përdoruesit e Facebook kanë një muaj kohë për tu dëmshpërblyer nga marrëveshja prej 725 milion dollarësh!

Përdoruesit amerikanë të Facebook kanë një muaj më shumë për të aplikuar për pjesën e tyre të një marrëveshjeje të privatësisë prej 725 milionë dollarësh që kompania mëmë Meta ra dakord të paguante në fund të vitit të kaluar.

Meta po paguan për të zgjidhur një padi që pretendon se platforma më e madhe e mediave sociale në botë ka lejuar që miliona të dhëna personale të përdoruesve të saj t’i jepen Cambridge Analytica, një firmë që mbështeti fushatën presidenciale të Donald Trump në 2016.

Kushdo në SHBA që ka pasur një llogari në Facebook në çdo kohë midis 24 majit 2007 dhe 22 dhjetorit 2022, ka të drejtë të marrë një pagesë. Për të aplikuar për shlyerjen, përdoruesit mund të plotësojnë një formular dhe ta dorëzojnë atë në internet, ose ta printojnë dhe ta dërgojnë me postë. Afati i fundit është 25 gusht.

Nuk është e qartë se sa para do të marrin përdoruesit individualë. Sa më i madh të jetë numri i njerëzve që paraqesin kërkesa të vlefshme, aq më e vogël do të jetë çdo pagesë pasi paratë duhet të ndahen mes tyre.

Rasti erdhi nga zbulimet e vitit 2018 se Cambridge Analytica, një firmë me lidhje me strategun politik të Trump, Steve Bannon, kishte paguar një zhvillues aplikacioni Facebook për akses në informacionin personal të rreth 87 milionë përdoruesve të platformës. Këto të dhëna më pas u përdorën për të synuar votuesit amerikanë gjatë fushatës së vitit 2016 që kulmoi me zgjedhjen e Trump si presidenti i 45-të.

Trazirat për zbulimet çuan në një Zuckerberg të penduar që u nxeh nga ligjvënësit amerikanë dhe nxiti thirrjet që njerëzit të fshinin llogaritë e tyre në Facebook.

Rritja e Facebook ka ngecur pasi më shumë njerëz lidhen dhe argëtohen me shërbimet rivale si TikTok, por rrjeti social ende krenohet me më shumë se 2 miliardë përdorues në mbarë botën, duke përfshirë rreth 250 milionë në SHBA.

Përtej çështjes së Cambridge Analytica, Meta ka qenë nën kritika për privatësinë e të dhënave prej disa kohësh. Në maj, për shembull, BE e goditi Metën me një gjobë rekord prej 1.3 miliardë dollarësh dhe e urdhëroi atë të ndalonte transferimin e informacionit personal të përdoruesve përtej Atlantikut deri në tetor. Dhe aplikacioni i ri i bazuar në tekst i gjigantit të teknologjisë, Threads, nuk është shfaqur në BE për shkak të shqetësimeve të privatësisë.