Pingpong akuzash, djali i madh para Gjykatës: Babain e vrau motra, jo unë!

Hysen Meta, i arrestuar për vrasjen e babit të tij Pëllumb Meta, para gjykatës ka ndryshuar dëshminë e tij duke hedhur akuza në drejtim të motrës se ajo e ka kryer aktin fatal për vrasjen e babait.

Hysen Meta ka deklaruar se nuk e ka kryer ai vrasjen, dhe ka deklaruar se donte ta fejonte me detyrim.

Hysen Meta: Se kam bere unë vrasjen

Gjyqtarja: Kush e ka bërë?

Hyseni: Të flasë kush e ka bërë! Kam qenë prezent! Motra ka qëlluar babain! Hygerta

Gjyqtarja: Kishit konflikte?

Hyseni: E qëlloi se donte ta fejonte me zor!

Prokuroria: Nuk kam pyetje për Hysenin sepse ai vazhdimisht ndërron qëndrim mbi ngjarjen.

Hygerta Meta: Duke qenë që ishte shumë e vështirë, frika nga policia ja lashë fajin e vrasjes vëllait. Konflikti ka nisur që në Dhjetor. I thashë jo për fejesën. Kisha frikë se nga refuzimi i fejesës do më vriste. Ai preu bomblën e gazit dhe nuk e rregulloi, por më vonë. Në fund të Janarit më tha sërish për fejesën. Më tha që ju nuk keni për të bërë hajër ne këtë shtëpi, kishim frikë. Ka pasur konflikte dhe me mamin, e ka goditur mamin edhe kur ka qenë në gjumë për shkak se ishte zgjuar vonë. Babi ka qenë gjithmonë agresiv. Nuk e kam denoncuar nga frika, sepse kishim frikë se na vriste. Shumë herë na ka thënë do ju vras. Ai mund të paguante edhe dikë për të na vrarë.

Gjyqtarja: Si të lindi mendimi për ta vrarë babin?

Hygerta Meta: Herë më ka thënë mamaja ka thënë babi do ju vras e një herë e kam dëgjuar vetë. Unë e dija që kishte armë dhe dija momentin kur vinte nga puna. Erdhi babi nga puna ra duke pushuar, ishte me kurriz dhe mora armën, ja tregova babit. Nuk më tha gjë dhe më tha ku shkon me atë armë. Kur më tha ku shkon me të, i thashë çohu në këmbë, ai më ik andej. Unë e qëllova pas kësaj. Isha 2 metra larg. Jam penduar pasi e bëra. Por nuk ka kthim pas.

Amarildo Meta: Kam qenë në dijeni të ngjarjes. Kam qenë në punë. E dija që kishin konflikte. Kur unë vija në shtëpi babi ishte në shtëpi. Për fejesën e motrës më ka thanë motra jo babi.

j.l./ dita