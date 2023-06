GRAFIKË & ANALIZË Shifrat, arsyet dhe rrethanat e një problemi të rëndë social dhe ekonomik që po godet vendin

Botuar sot në DITA

Në datën 2 qershor 2023 INSTAT publikoi të dhënat për popullsinë më 1 Janar 2023, së bashku me faktorët kryesorë që ndikojnë në të, shtesën natyrore, (lindjet-vdekjet) dhe migracionin neto (emigracion-imigracion), përfshirë dhe shtrirjen e saj në qarqe. Në këtë trajtesë po ndalem vetëm në disa momente, që mund të pasohet me trajtesa të tjera në vazhdimësi.

Popullsia e Shqipërisë në 1 Janar 2023, rezultoi 2761785 banorë, me një pakësim jo të vogël prej -31807 banorë duke pësuar një rënie me 1,1 %, krahasuar me 1 janar 2022.

Kjo rënie kaq e lartë, ka ardhur si rrjedhoje e dy faktorëve, por para së gjithash e mbi të gjitha si rezultat i numrit të madh të migracionit neto. Kjo duket qartë nga fakti se treguesi i fundit migracioni neto, që është diferencë midis numrit të emigrantëve dhe imigrantëve vitin e kaluar ishte -32.497 persona. Në kushtet kur shtesa natyrore e popullsisë po i afrohet zeros, për të qenë më pas negative, ose vetëm 690 persona, rezulton kjo rënie e madhe e popullsisë, si në terma absolute, por dhe në terma relative prej -1.1 për qind.

Nga grafiku nr 1, rezulton se duke filluar sidomos pas vitit 2018, rënia e popullsisë paraqitet kreshendo. Mjafton të mbajmë parasysh se krahasuar me vitin 2019, vetëm brenda 4 vjetëve popullsia ka rënë 100,642 banorë me një mesatare prej rreth 25 mijë veta në vit.

Grafiku nr 1

Ndërkohë kjo rënie ka ndodhur në kushtet kur popullsia mbi 65 vjeç është shtuar me 15271 vetë.

Nga paraqitja grafike rezulton se popullsia mbi 65 vjeç është rritur nga 367907 persona më 1 Janar 2016, në 439225 persona më 1 Janar 2023. Në këto kushte ka një rritje shumë të shpejtë dhe të raportit të varësisë së të moshuarve (raporti i popullsisë 65+ me popullsinë 15-64 vjeç), nga 18.6% në vitin 2016 në 24.4% më 1 Janar 2023. Kjo është shoqëruar me një rritje të dukshme të përqindjes të popullsisë mbi 65 vjeç ndaj popullsisë gjithsej nga 12.8% në 1 Janar 2016, në 16.5%, 1 Janar 2023.

Grafiku nr 2

Këta janë nga treguesit kryesorë që flasin për dukurinë e moshimit të shpejtë të popullsisë të vendit tonë . Kështu nga në vendi me popullsi me moshën më të re në Europë në vitin 1990, popullsia e vendit tonë po moshohet me ritme shumë të shpejta.

Sipas një botimi të OKB, dhe projeksioneve të saj për popullsinë, vendi ynë parashikohet që të ketë në fund të shekullit përqindjen më të lartë të popullsisë të popullsisë së moshuar në botë.

Kushdo le ta shohë atë drejtpërdrejt në grafikun Nr 3. Sipas Visual Capitalist”, mbështetur në të dhënat parashikimet e divizionit të popullsisë të Organizatës së Kombeve të Bashkuara (OKB 49% e popullsisë së Shqipërisë do të jetë 65 vjeç e lart deri në vitin 2100. Kjo është pesha më e lartë në botë dhe dyfishi i mesatares globale deri në atë vit.

Grafiku nr 3

Por ndërsa përqindja e popullsisë mbi 65 vjec shtohet me ritme të shpejta, po pakësohet popullsia e moshës 0-14 vjeç por edhe ajo e popullsisë në moshë pune 15-64 vjeç .

Sipas grafikut nr 4, Për popullsinë 0-14 vjeç, shihet qartë se nga 531,607 persona që ishin më 1 Janar 2016, numri i tyre ka rënë 443227 persona me një rënie rreth 11-12 mijë në vit. Kjo dukuri vihet re në pakësimin e madh të numrit të nxënësve si në shkollën 9 vjeçare por dhe atë të mesme dhe të lartë , për faktin se është e hershme. Mjafton të mbahet parasysh se në vitin 2001, popullsia e moshës 0-14 ishte 905131 persona , ndërsa në vitin 2013 581717 persona, pra ka patur një rënie shumë të madhe, si rezultat i rënies të numrit të lindjeve nga 1991 në vitet më pas.

Grafiku Nr 4

Pakësimi i popullsisë nën moshën e punës është shoqëruar dhe nga rënia e popullsisë në moshë pune e cila mund të shihen në grafikun Nr 5 .

Grafiku Nr 5

Karakteristikë e të dhënave të këtij grafiku është se nga një rënie e lehtë ose thuajse stanjacion, në vitet e para të grafikut deri në vitin 2017, më pas ka një rënie në nivel shumë të larta të kësaj popullsie gjë që duket qartë në grafik. Mjafton të thuhet se në se pakësimi i kësaj popullsie, ka qenë -8420 persona në vitin 2019, në -32565 persona në vitin 2021 dhe -34217persona , gjatë vitit 2022. Vetëm për periudhën 1 Janar 2019- 1 Janar 2023, pakësimi është -101725 vetë.

Kjo nuk mund të ndjehet shumë qartë nga biznesi që ankohet për mungesë fuqie punëtore, si një nga problemet më kryesore të të tij por dhe mbarë ekonomisë shqiptare.

Këtu ja vlen të evidentohet se gjatë gjithë viteve të tranzicionit niveli i popullsisë në moshë pune ka qenë relativisht i lartë madje duke u rritur dhe në vitin 2013 ka pasur nivelin më të lartë të tij pas vitit 1991, prej 1979 358 persona. Vetëm më pas këtij viti, filloi rënia në terma absolute dhe me një nivel shumë të ulët, në terma realtive, duke u rritur dukshëm në vitet vijuese, duke u thelluar e bërë evidente në vitet e tanishme.

Kjo dukuri që mund të ishte e padukshme për biznesin dhe qytetarët e zakonshëm në ato vite. Por nuk mund të thuhet se ishte e paperceptueshme, e pakapshme, e nuk mund të thuhet se nuk dihej se nuk ishte e pritshme, prej Qeverive, apo institucionet përkatëse të tyre. Kjo për faktin popullsia banuese, popullsia e Shqipërisë sipas Censusit të 2011 rezultoi 2800138 banorë, duke u pakësuar jo pak krahasuar me rezultatet e Censusit 2001. Pra dukuria e emigracionit të lartë dhe rënies së numrit të lindjeve, ishin shumë të qarta pas fillimit të vitit 1991. Ato ishin evidente. Por në se këto dukuri nuk janë shoqëruar deri në vitin 2013, me rënien e popullsisë në moshën e punës madje në fakt janë pasuar me rritjen e saj deri në vitin 2013, kjo ishte produkt i ndikimit të ndodhive demografike të së kaluarës para 1990, kur niveli i lindjeve ishte shumë i lartë. Ishte cështje kohe që herët a vonë kjo do reflektoj dukshëm dhe madje vrullshëm si po ndodh aktualisht dhe vitet në vijim dhe në popullsinë në moshën e punës. Demografë si Prof. Dr. Arqile Bërxholi, Zv/Kryetar i Shoqatës Shqiptare të Demografëve Tiranë ka tërhequr vëmendjen në artikullin Pak fjalë mbi censusin e vitit 2011 DEMOGRAFIA, Nr. 1 Viti 2013.

Por ndërkohë mangësitë e vërejtura mund t’i shohë lehtësisht kushdo. Mjafton të mbahet parasysh se sipas INSTAT, popullsia e Shqipërisë sipas Censusit 2011, ishte 2800138 banorë, ndërsa po sipas këtij institucioni më 1 Janar 2012, popullsia e Shqipërisë prezantohet 2903008, pa dhënë shpjegimet përkatëse për këtë “rritje” galopante krahasuar me Censusin!?

Për gjykimin tim kjo ka ndodhur dhe ndodh se treguesit demografikë nuk kanë marrë vemendje e nevojshme të saj, duke u vetëkënaqur nga ky dividenti demografik i së kaluarës pa marë masat për tiu përgjigjur qoftë edhe me një matje sa më të saktë, sidomos të treguesve të migrimit të jashtëm

Duke thënë këtë nuk mohohet se vitet e fundit problemet demografike janë bërë objekt i medias, shoqërisë madje dhe i atakimit të zhurmshëm politik. Por kjo e fundit nuk ka ndihmuar dhe nuk mund të ndihmojë në trajtimin adekuat të këtyre problemeve. Matja dhe prognozimi i saktë i popullsisë banuese të vendit është reagimi më i shpejtë i domosdoshëm në këtë fushë, që kërkon ndërhyrjen dhe mbështetjen e politikës Qeverisë .

Mjafton t’i hedhësh një sy krahasimit të projeksioneve të popullsisë më ecurinë faktike të saj qoftë në rastin e skenarit me rritjen më të ulët (pa bërë fjalë për ato me rritje të mesme dhe të lartë). Si mund të shihet nga të dhënat e grafikut sipas projeksionit të popullsisë nga INSTAT, me skenarin e rritjes më të ulët ishte e pritshme që popullsia në 2023 të ishte 2809109 banorë por në fakt ka rezultuar vetëm 2761685 banorë ose 47324 banorë më pak, pra me një diferencë të dukshme në një periudhë relativisht të shkurtër vetëm 4 vjet.

Grafiku Nr 6

Rënia e madhe e popullsisë më 1 Janar 2023, krahasuar edhe me projeksionin e skenarrit të rritjes më të vogël, por ndërkohë rënia relativisht e vogël e kësaj popullsie krahasuar me rezultatet e Vensusit të vitit 2011, bën apel që treguesit demografikë dhe Censusi i vitit 2023 të meritojnë vëmendjen e duhur, tej çdo ndërhyrje të pasaktë të politikës dhe politizimit të këtij problemi të madh sa social aq edhe ekonomik për vendin tonë.

—-

©Copyright Gazeta DITA

Autori, Koço Broka është ekonomist. Ky artikull është ekskluziv i Gazetës DITA, gëzon të drejtën e autorësisë sipas Ligjit Nr. 35/2016, “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e lidhura me to”. Shkrimi mund të ripublikohet nga mediat e tjera vetëm duke cituar DITA dhe në fund të vendoset linku i burimit, në të kundërt çdo shkelës do të mbajë përgjegjësi sipas Nenit 178 të Ligjit Nr/ 35/2016.