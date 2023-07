Raporti për luftën\ Inteligjenca britanike: Trupat ruse kanë mungesë municionesh

Pushtuesit rusë në Ukrainë po vuajnë shumë pavarësisht suksesit të tyre të pjesshëm në Ukrainë.

Ky është vlerësimi ekspertëve ushtarakë britanikë në raportin e tyre të përditshëm të inteligjencës për luftën në Ukrainë, të publikuar nga Ministria e Mbrojtjes në Londër.

Sipas Ministrisë së Mbrojtjes së Mbretërisë së Bashkuar, trupat ruse kanë mungesë municionesh.

“Rusët ishin pjesërisht të suksesshëm në ngadalësimin e kundërsulmimit ukrainas në fillimet e saj. Kjo ishte kryesisht për shkak të përdorimit masiv të minave antitank”, thuhet në raport.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.

The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 04 July 2023.

