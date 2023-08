Rusia refuzon të hetojë rrëzimin e avionit që vrau Prigozhin

Rusia nuk do të hetojë rrëzimin e avionit që vrau Yevgeny Prigozhin sipas rregullave ndërkombëtare, tha autoritetit i hetimit të avionëve të Brazilit.

Një avion brazilian Embraer u rrëzua në veri të Moskës javën e kaluar, duke vrarë liderin mercenar, dy nga togerët e tij të lartë, katër truproja dhe tre ekuipazhi.

Qendra e Brazilit për Kërkimin dhe Parandalimin e Aksidenteve Aeronautike tha se do t’i bashkohej një hetimi të udhëhequr nga Rusia nëse hetimi do të mbahej sipas rregullave ndërkombëtare. Por Rusia po refuzon terma të tillë “për momentin”, tha qendra.

“Ata nuk janë të detyruar, vetëm rekomandohet ta bëjnë këtë. Por nëse ata thonë se do të hapin hetimin dhe do të ftojnë Brazilin, ne do të marrim pjesë nga larg”, tha kreu i CENIPA, brigadieri ajror Marcelo Moreno.

Konsulenti amerikan i sigurisë së aviacionit dhe ish-hetuesi John Cox tha se një hetim i brendshëm rus gjithmonë do të vihej në dyshim pa pjesëmarrjen e Brazilit, vendi ku u prodhua avioni.

“Unë mendoj se është shumë e trishtueshme dhe dëmton transparencën e hetimit rus”, tha Cox.

Mirëpo, Organizata Ndërkombëtare e Aviacionit Civil të Kombeve të Bashkuara tha se fluturimi nga Moska në Shën Petersburg ishte vendas, kështu që nuk i nënshtrohet rregullave ndërkombëtare. Në hetimet e përplasjes ajrore, ekspertët punojnë për të përmirësuar sigurinë e aviacionit pa fajësuar, por hetimet shpesh njollosen nga interesat politike.

CENIPA dhe Embraer thanë se donin të parandalonin aksidentet e ardhshme, por u përballën me sfida në marrjen e informacionit nga hetimi për shkak të sanksioneve ndaj Rusisë dhe hezitimit të Moskës për të lejuar kontrollin e jashtëm.

Kremlini mohon çdo përfshirje në rrëzimin e avionit.

