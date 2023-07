Së shpejti do të mund ta përdorni telefonin tuaj në fluturimet ajrore në të gjithë BE-në!

Pasagjerët në fluturimet brenda Bashkimit Europian (BE) së shpejti do të lejohen të përdorin telefonat celularë pa aktivizuar modalitetin e aeroplanit.

Rregullat e reja të përshkruara nga Komisioni Europian vitin e kaluar do të nënkuptojnë se udhëtarët mund të bëjnë telefonata, të dërgojnë mesazhe dhe të transmetojnë video. Por jo të gjithë janë të lumtur.

Sipas një studimi të ri nga Kayak, një në pesë pasagjerë e kundërshtojnë ndryshimin.

21 % e të anketuarve britanikë janë kundër vendimit, ndërsa 40 % e mirëpresin atë, por mendojnë se duhet të ketë një kufi në përdorimin me një kohë “orë qetësie” në fluturime.

Miratimi nga Komisioni Europian do të thotë se linjat ajrore së shpejti do të lejojnë pasagjerët të përdorin të dhënat e telefonit celular në fluturime.

Kjo do të thotë se pasagjerët e ajrit do të jenë në gjendje të bëjnë telefonata, të kenë akses në aplikacione dhe të transmetojnë muzikë dhe video në fluturime shumë shpejt.

“5G do të mundësojë shërbime inovative për njerëzit dhe mundësi rritjeje për kompanitë europiane”, tha në një deklaratë Thierry Breton, Komisioneri i BE-së për Tregun e Brendshëm.

Linjat ajrore do të jenë në gjendje të ofrojnë internet me shpejtësi të lartë me frekuencat 5G, gjë që do t’i lejojë pasagjerët të shkarkojnë një film në disa minuta.

Edhe pse plani është vlerësuar si një hap përpara për udhëtimin me avion, jo të gjithë janë të kënaqur. Disa udhëtarë gjithashtu kënaqen duke pushuar nga telefonat e tyre.

o.j/dita