SHBA do të udhëheqë hetimin miliona dollarësh për shpërthimin e Titanit, anijet e përfshira në kërkim kthehen në breg

Roja Bregdetare e SHBA do të udhëheqë hetimin për shpërthimin e zhytësit Titan që vrau pesë persona. Mediat e huaja shkruajnë se Bordi Kombëtar i Sigurisë së Transportit të SHBA-së do të ndihmojë në hetim, ndërsa hetuesit kanadezë po shqyrtojnë anijen mbështetëse të Titan-it me flamur kanadez, Princi Polar.

Ndërkohë të gjithë anijet që kanë qenë të përfshira në operacionin e kërkimit të nëndetëses Titan tashmë po kthehen në breg.

Anija kanadeze e rojes bregdetare Ann Harvey kthehet në portin e St John’s në Neëfoundland, Kanada, pasi mbështeti operacionin e kërkimit dhe shpëtimit për zhytësin Titan.

Paul-Henri Nargeolet, Hamish Harding, Stockton Rush, Shahzada Daëood dhe djali i tij 19-vjeçar Suleman vdiqën pasi zhytësja e humbur pësoi një shpërthim katastrofik ndërsa përpiqej të arrinte RMS Titanikun.

Kërkimi vazhdoi të premten, ndërsa robotët – automjete të operuara nga distanca, të njohura si ROVs vazhduan të skanojnë fundin e detit për prova që mund të hedhin dritë mbi atë që ndodhi në ujërat e thella të Atlantikut.

Fatura për kërkimin pesë-ditore për Titanin do të shtrihet lehtësisht në miliona dollarë, thonë ekspertët.

Përpjekjet masive ndërkombëtare nga avionët, anijet sipërfaqësore dhe robotët në det të thellë filluan të dielën kur Titani u raportua i zhdukur.

Përpara se të bëhej e qartë se zhytësja pësoi një shpërthim katastrofik, kërkuesit vrapuan kundër orës 96-orëshe me shpresën e dëshpëruar për të gjetur dhe shpëtuar pasagjerët e anijes përpara se të mbaronte furnizimi i tyre me oksigjen.