Skandal në Bolivi, anulohet kampionati i futbollit për shkak të trukimeve e korrupsionit! Të përfshirë lojtarë, gjyqtarë dhe drejtues

Federata Boliviane e Futbollit (FBF) anuloi të martën dy turnetë aktuale të Divizionit Profesional, për shkak të akuzave për trukime ndeshjesh dhe korrupsioni dhe vendosi që një kampionat ‘rrufe’ do të zhvillohet për pjesën e mbetur të vitit.

Vendimi u mor pasi FBF depozitoi një kallëzim zyrtar në Prokurori për “mashtrim të rëndë dhe shoqërim kriminal”, pas zbulimit të formimit të një “rrjeti korrupsioni” të dyshuar që përfshin lojtarë, drejtues, ish-drejtues dhe gjyqtarë.

Presidenti i FBF-së, Fernando Costa, raportoi konkluzionet e Këshillit Superior të Divizionit Profesional, pasi ky organ u mblodh në qytetin lindor të Santa Cruz me praninë e 17 klubeve të kategorisë së parë. “Me 14 vota pro, një abstenim dhe dy kundër (anulimi i turneve All Against All dhe turneu i Kupës 2023 është zgjidhur”, tha Costa në një konferencë për shtyp.

Ndër përcaktimet e tjera, Këshilli Epror i Divizionit Profesional urdhëroi kompaninë SportTV Rights, pronare e të drejtave të transmetimit, të “tërheqë licencat që do t’u jepte platformave të basteve në mbarë botën” brenda 72 orëve, duke rrezikuar që të ketë një procedim penal. ndjekur.

Gjithashtu, urdhëroi shkarkimin e tre anëtarëve të komisionit të arbitrave, ndërsa klubet kërkuan që “të gjitha sfondet” e çështjes të dërgoheshin në gjykatat disiplinore për të aktivizuar proceset. Dhe së fundi, u përcaktua fillimi i një turneu të ri ‘të jashtëzakonshëm’ që do të fillojë në ditët në vijim dhe do të përfundojë në fund të dhjetorit.

FBF depozitoi një ankesë ndaj të paktën 5 ose 6 lojtarëve, disa gjyqtarëve dhe drejtuesve të hënën përpara Prokurorisë në La Paz për krimet e “mashtrimit të rëndë dhe bashkimit kriminal” bazuar në regjistrimet dhe dëshmitarët mbështetës.

Pak ditë më parë u zbulua një audio e një bisede mes një futbollisti dhe një personi që i propozoi të kryente një penallti në një lojë në këmbim të 5000 dollarëve. Dhe në një tjetër regjistrim që u publikua të hënën, dyshohet se presidenti i Vaca Diez, Marco Rodríguez, bisedon me një gjyqtar për të rregulluar numrin e golave ​​që duhet të shënohen në një lojë.

Në turneun kryesor të Kategorisë Profesionale, 17 skuadrat në vend garuan dhe luajtën nga 22 deri në 24 ndeshje, me The Strongest, nga La Paz, i cili ishte lider me 49 pikë, i ndjekur nga Nacional Potosí (43) dhe Bolivar (41).