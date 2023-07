Sot mblidhet Kuvendi, shqyrtohet puna e institucioneve të drejtësisë në vitin 2022

Kuvendi i Shqipërisë mblidhet këtë të hënë në seancë plenare.

Sot, sipas rendit të ditës të publikuar në faqen e Kuvendit, ligjëvenësit do të shqyrtojnë fillimisht raportet vjetore të institucioneve të drejtësisë për vitin 2022. Pas raportimeve në Komisionet Parlamentare, sot do të raportojnë edhe para Kuvendit.

Në pikën e parë të rendit të ditës është raporti vjetor i Këshillit të Lartë të Gjyqësorit, për t’i hapur rrugë më tej raportit vjetor të Prokurorisë së Posaçme Kundër Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit (SPAK).

Në pikën e tretë të rendit të ditës është parashikuar raporti vjetor i punës së Prokurorisë së Përgjithshme, e më pas raporti vjetor i Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Inspektorit të Lartë të Drejtësisë.

Pasi të gjithë drejtuesit e këtyre institucioneve të kenë raportuar, Kuvendi do i kthehet zhvillimeve të tjera, ku deputetët do të diskutojë mbi çështjet e evidentuara nga zgjedhësit. Por kjo pjesë e seancës nuk do të zgjasi më shumë se 4 orë.

