Stoltenberg: Ukraina po fiton gradualisht terren duke bërë që Rusia të zmbrapset

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, në një intervistë për CNN, tha se Ukraina po fiton gradualisht terren duke bërë që Rusia të zmbrapset.

Ai tha se më e rëndësishmja për ta tashmë është mbështetja e aleancës.

Stoltenberg tha se ukrainasit i kanë kaluar pritshmëritë, ku në atë kohë ekspertët mendonin se Ukraina nuk do t’i rezistonte dot luftës, por ata çliruan veriun, Kievin, lindjen, Kharkivin, jugun dhe Khersonin.

“Ukrainasit po fitojnë gradualisht terren, që do të thotë se ata po i shtyjnë rusët prapa dhe kështu është edhe më e rëndësishme tani t’i mbështesim ata. Ne kemi parë që ukrainasit i kanë tejkaluar edhe një herë pritjet dhe duhet të kujtojmë se gjithçka filloi vitin e kaluar me pushtimin rus. Në atë kohë, ekspertët besonin se Ukraina do të rezistonte vetëm për disa ditë ose javë, por ata çliruan veriun, Kievin, lindjen, Kharkivin, jugun, Khersonin dhe tani po bëjnë hapa të mëdhenj”, tha Stoltenberg