“Të lirohen tre policët”, Rama: Mbajtja e tyre në burg, lajthitje shtetërore. Iu nisa letër të dytë Macron e Scholz

Kryeministri Edi Rama po zhvillon një konferencë për mediat në lidhje me situatën në veri të Kosovës.

Ai i ka bërë thirrje sërish Serbisë që të lirojë tre policët e Kosovës, që po mbahen në burg.

“Nuk mund të ketë normalitet në marrëdhëniet Shqipëri-Serbi pa u liruar 3 policët e Kosovës. Mbajtja e 3 policëve të Kosovës në burg është lajthitje shtetërore”, tha Rama.

“Mbajtja e tyre me ditë të tëra në burg është e pajustifikueshme dhe e papranueshme ndërsa përpjekja për ta mbuluar këtë lajthitje shtetërore për mbajtjen pa asnjë të drejtë të tre policëve të huaj në burgun e një shteti tjetër, duke ngritur zërin për arrestimet në veri nga forcat policore të Kosovës ëhstë shqetësuese sepse shtetet demorkatike nuk i përgigjen kurrë në mënyrë simetrike shkeljeve të pretenduara të të drejtave të bashkëkombasve të një shteti tjetër. Nëse Serbia ka pretendime për arrestime arbitrare në veri të Kosovës, këto nuk argumentohen duke mbajtur peng tre policë shqiptarë në Serbi, por duke bashkëpunuar me faktorin ndërkombëtar dhe mbi të gjitha duke vepruar konkretisht aty ku është edhe origjina e kësaj problematike që është marrëdhënia që duhet normalizuar, që është marrëveshja që duhet finalizuar. E përsëris apelin për lirimin e menjëhershëm pa kushte për tre policët në veri të Kosovës jo vetëm se është shkelje e të drejtave të njeriut, por sepse pa u kthyer në shtëpi ata 3 burra s’ka hapësirë për të lëvizur me planin e deskalimit”, u shpreh Rama.

Rama deklaroi se i ka dërguar një letër të dytë presidentit të Francës dhe kancelarit Gjerman për të nxitur zbatimin e planit franko gjerman.

“Pardje iu kam nisur një letër të dytë pas draft statutit presidentit Macron dhe Kancerlarit Scholz dhe Sharl Michel për domosdoshmërinë për një shtysë konkrete. Natyrisht dhe me mbështetjen e SHBA-së që plani franko gjerman të zbatohet medoemos”, tha ai.

Rama ka kërkuar që presidenti francez, Emmanuel Macron dhe kancelari gjerman Olaf Scholz të mbyllin në një konferencë Vuçiçin e Kurtin derisa të zbatojnë planin franko-gjerman.

“Kështu që vajtje ardhjet në Bruksel me këto xhirot ku shkon puna deri në pikën që palët bëjnë edhe konferenca shtypi, do të shkoj apo jo, ndërkohë që situata në terren degradon përditë. Shpërthimi i asaj situate në formën e një përplasje do të kishte pasoja të jashtëzakonshme për të gjithë prandaj është e rëndësishme që të dy liderët, bashkë me këdo qoftë rreth tyre, të mbyllen brenda në një konferencë nën kujdesin dhe trysninë e kumbarëve të planit që është dakordësuar në bazë. Në një konferencë normalizimi pa të drejtë daljeje deri kur të përfundojë bashkëbisedimi dhe të trajtohen pikat që askush nuk i kundërshton por në të njëjtën kohë secili ia hedh tjetrin fajin se pse nuk zbatohen, sepse nuk ka vullnet. Ky është fakti. Dhe ka një dehje nga ky karshillëku në të gjithë planetin demokratik por realiteti i përditshëm sot”, tha Rama.

j.l./ dita