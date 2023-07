“Të puthje Scarlett Johansson ishte e ferr!” Aktori Matt Damon rrëfen skenën e sikletshme në sheshxhirim

Matt Damon është protagonisti i këtij lajmi, pasi ka dhënë një intervistë për LADbible TV, me rastin e Oppenheimer, filmit të tij të fundit. Megjithatë, nuk është Christopher Nolan i ri ai që ka dhënë diçka për të folur. Është “Kaseta A, vend për të ëndërruar”, e publikuar në vitin 2011, e cila ka rrëmbyer të gjitha titujt, pasi sipas aktorit, “të puthje Scarlett Johansson, ishte një ferr i vërtetë”.

Ata që janë përgjegjës për programin e pyetën Matt Damon nëse do t’i tregonte një personi tjetër se fryma e tij nuk mban erë të mirë, për të cilën i lartpërmenduri iu referua drejtpërdrejt Scarlett Johansson: “Më duhej ta puthja. A mund ta imagjinoni sa e tmerrshme ishte për mua. Ishte një ferr i vërtetë!”. Pranë Damonit ishte Emily Blunt, e cila shtoi me grindje: “Po, për të ardhur keq. Sepse ajo ka buzë të tmerrshme dhe gjithçka…”. Por, para se të ndryshonte temën, Matt Damon sqaroi pse fryma e Scarlett Johansson vinte erë gjatë xhirimit të asaj sekuence: Kur të dy menduan se xhirimet kishin mbaruar, aktorja hëngri një sanduiç të shijshëm me qepë, por ata shpejt e kuptuan se do të duhej të vazhdonin të putheshin, derisa të vinte skena, ashtu siç dëshironte drejtori. Scarlett Johansson ishte e para që pranoi se ishte gabim të haje kaq shpejt, veçanërisht një ushqim si qepa që ndikon drejtpërdrejt në frymëmarrjen tënde. Për fat të mirë, Matt Damon qesh dhe siguron që anekdota nuk është gjë tjetër, veçse një shaka nga ana e të dyve.