TELEBINGO SHQIPTARE: Këtë të diel do të hidhet shorti special i dashurisë, shumë çmime dhe surpriza

Maratona e fituesve për shortin e datës 11 Shkurt ka filluar me 10 fituesit e përzgjedhur nga java e kaluar për lojën “Rrota e Fatit” të cilët në total kanë fituar 425.000 lekë.

E ndërsa janë përzgjedhur dhe 10 lojtarë të tjerë të cilët do t’ju buzëqesh fati javën e ardhshme. Numrat serial të kontrabiletave të përzgjedhura për “Rrotën e Fatit” janë:

202838349923- Durrës 202839100251- Tiranë 202839009008- Tiranë 202825428218- Rrogozhinë 202807833144- Kukës 202819300756- Maliq 202795364920- Elbasan 202839103051- Tiranë 202824822384- Sarandë 202807941746- Elbasan

Ndërsa fituesit e lojës telefonike për këtë të diel janë:

Artan Çekolli nga Tirana, fitues i 85.000 lekëve. Pëllumbi nga Tirana, fitues me 70.000 lekë. Florian Proko nga Tirana, fitues me 55.000 lekë dhe një laptop Lenovo nga Atom Computer. Ibrahim Shkurti sërish nga kryeqyteti fitues i 35.000 lekëve dhe lojës “100 sekonda në Spar”. Duke kryer këtë lojë lojtari do të ketë shansin të marri çfarë produktesh të dëshiroj brenda afatit prej 100 sekondash, teksa theksojmë se javën e ardhshme do të dhurohen 2 çmime të tilla për shortin special të dashurisë. Demir Jolla nga Elbasani, fitues i 65.000 lekëve dhe nje Tablet Samsung ng Atom Computer. Ibrahim Çela nga Elbasani, fitues i 50.000 lekëve dhe një smartëatch nga Atom Computer. Elvira Avdiu nga Berati, fituese e 75.000 lekëve dhe një Laptop dhuratë nga Atom Computer.

Në studio është mirëpritur dhe një nga fitueset e javës së kaluar, zonja Suela Harizaj nga Durrësi e cila tërhoqi çekun me mbi 4.5 milionë lekë. Telebingo deklaron se nga java e kaluar çmimi i madh Bingo është ndar mes dy fituesish ku njëri prej tyre ende nuk është paraqitur. Siç u bë me dije dhe në spektakël LIVE bileta fituese e cila ende nuk është paraqitur nga asnjë lojtar ka numrin serial 202795003331 dhe rezulton të jetë shitur tek pika e Estref Naskës me adresë tek “Medrese”-ja. Sipas rregullores fituesi do të pritet 60 ditë kalendarike nga hedhja e shortit.

E ndërsa në shortin e goglave, për shortin e datës 11 Shkurt, çmimi i madh ka kapur vlerën e 1.142.050 lekëve të rinj dhe fitohet në Berat. Biletat fituese kanë detajet si më poshtë:

202833394137– biletë e shitur në Berat tek shitësi Gani Dervishi me adresë Lagjja “30 Dhjetor”.

Shorti i goglave ka përzgjedhur edhe mijëra fitues te tjerë, nëpërmjet serisë me një linjë dhe dy linja. Konkretisht janë shpallur si fitues të serisë me një linjë edhe 13.439 lojtarë të tjerë, të cilët fitojnë nga Telebingo Shqiptare 50 lekë. Ndërsa fitues të serisë me dy linja janë shpallur 163 lojtarë, ku secili prej tyre siguron nga Telebingo shumën prej 2.335 lekësh. Numri i fatit për shortin e datës 11 Shkurt 2024 është shpallur numri 8 dhe të gjitha ata lojtar që kanë numrin e fatit 8 të shënuar në “Vërtetimin e Pagesës” fitojnë vlerën 200 lekë, dhe duke shtuar vetëm 50 lekë të tjera marrin një biletë të javës së ardhshme për shortin special të dashurisë.

Me një biletë qe kushton vetëm 250 lekë, këtë të diel do të luhet për SUPER BINGO +50.000 EURO, 3 Rroga TeleBingo, Super Peta, 2 çmime “100 sekonda në Spar”, 5 udhëtime turistike Çift Ultra All Inclusive në: Romë, Paris, Barcelonë, Stamboll dhe Amsterdam… zarfet do të jenë +30.000 lekë dhe çdo telefonatë do të ketë dhurata speciale si Tv, Laptop, Tablet, PlayStation5, SmartPhone etj.

Gjithçka ndodh vetëm këtë të diel dhe fati mund të të dashurojë ty! Mos e humbni shansin për të festuar me më shumë dashuri se kurrë.

Nr Kontakti: 0672078190 Web: telebingo.al Adresa: Rruga “Qamil Guranjaku”, Tiranë