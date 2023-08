Vijon beteja me flakët në Greqi, situata mbetet kritike në Evros

Zjarrëfikësit në Greqi prej 13 ditësh ndodhen në luftë me flakët me qëllim për të neutralizuar flakët në Evros.

Mediat vendase shkruajnë se për shkak të përhapjes së flakëve zjarri rrezikon vendbanimet Sidiro dhe Giannouli , ndërsa zjarrfikësit po luftojnë për të ndaluar përparimin e tij drejt zonave të banuara.

Sipas Zjarrfikësve, vendbanimet nuk janë në rrezik për momentin, por ndryshimi i drejtimit të erërave vështirëson punën e forcave. Në Evros operojnë 475 zjarrfikës me 100 automjete, 16 divizione këmbësorie , ndërsa mbështetje ajrore ofrojnë 8 avionë dhe 5 helikopterë .

Pa front aktiv është zjarri i rënë dje në një zonë pyjore në Tsikraki të Farsalonit. Në vendngjarje 67 zjarrfikëse me 5 grupe këmbësore dhe 13 automjete, ndërsa nga ajri po ndihmojnë 4 avionë dhe 1 helikopter. Filialet sigurohen gjithashtu nga trupat ujorë lokalë dhe makineritë e projektit.

Në Parnithë, forca të forta po operojnë dhe po përballen me zjarre të vogla të shpërndara, kryesisht në anën jugperëndimore të saj, pranë Kalasë së Fisit.

Ndihma në përballjen me zjarret jepet nga Mekanizmi Evropian i Mbrojtjes Civile me forca nga Franca (dy avionë, që tentuan në Aleksandropoli), Gjermania (dy avionë, që tentuan në Aleksandropoli), Spanja (dy avionë, që tentuan në Kotronia Evros) , Qipro (30 zjarrfikës, që operojnë në Tre rubinetat e Evros), Rumani (52 zjarrfikës me 10 automjete, që veprojnë në minierat Kirkis, në Aleksandropolis), Republika Çeke (35 zjarrfikës me 6 automjete, që veprojnë në Cotronia Evros), Bullgari ( 36 zjarrfikës me 4 automjete, që veprojnë në zonën e Leptokarya Evros, Sllovaki(39 zjarrfikës me 10 automjete, që operojnë në zonën e Lyrës në Evros), si dhe nëpërmjet një marrëveshjeje ndërshtetërore nga Shqipëria (46 zjarrfikës me 5 automjete, që veprojnë në Kotronia Evros) dhe nga Serbia (30 persona seksion për këmbësorë, që operojnë në Papikio, Komotini).

Gjithashtu, ndihma është dhënë nga një numër i madh zjarrfikëssh vullnetarë, forca që janë vënë në dispozicion nga Shtabi i Përgjithshëm i Mbrojtjes Kombëtare dhe Policia Helenike, si dhe tankera e makineri uji nga Qarqet.

