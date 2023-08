Viktor Orban: Rizgjedhja e Trump është mënyra e vetme për të ndaluar luftën në Ukrainë

Kryeministri nacionalist i Hungarisë, Viktor Orban, ka thënë se e vetmja mënyrë për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë është rizgjedhja e Donald Trump.

Në një intervistë të gjerë me ish-prezantuesin e Fox News, Tucker Carlson, Orban lavdëroi politikën e jashtme të Trump, ndërsa kritikoi administratën e Joe Biden dhe qasjen e saj ndaj luftës.

Ai tha se kthimi i Trump në detyrë do të ishte “e vetmja rrugëdalje” nga konflikti dhe se çdo sugjerim se Kievi mund të fitonte luftën kundër Rusisë ishte “një gënjeshtër”.

“Rusët janë shumë më të fortë, shumë më të shumtë se ukrainasit. Thirrni përsëri Trumpin… Trump është njeriu që mund të shpëtojë botën perëndimore”- tha Orban.

Që nga pushtimi i Rusisë në Ukrainë në shkurt 2022, qeveria e Orban ka mbajtur lidhje të ngushta me Moskën dhe ka kërcënuar të bllokojë sanksionet e BE-së ndaj Rusisë.

Orban, aleati më i ngushtë i Vladimir Putinit në BE, ka refuzuar të lejojë transferimin e armëve perëndimore përtej kufirit të përbashkët të Hungarisë me Ukrainën dhe bëri thirrje për një armëpushim të menjëhershëm dhe bisedime paqeje në konflikt, por pa thënë se çfarë do të thotë kjo për integritetin territorial të Ukrainës.