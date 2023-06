Wagner i shpall luftë Moskës, Putin i kërcënon: Tradhtarët do ndëshkohen, Rusinë e mbroj me çdo kusht!

Në kulmin e kundërofensivës së Ukrainës kundër trupave të Vladimir Putin, Rusia duket se po shkon drejt një lufte civile, pasi shefi i grupit mercenar Wagner, Yevgeny Prigozhin ka nisur një aksion për të rrëzuar nga pushteti kreun e Kremlinit.

Pasi mbrëmjen e djeshme Prigozhin i bëri thirrje ushtrisë për t’u rebeluar kundër komandës kryesore dhe ministrit të Mbrojtjes, gjatë natës revolta e tij, e cilësuar si një tentativë për grusht shteti nga Moska zyrtare ka avancuar.

Në pamjet që po qarkullojnë në Telegram, shihen burra të armatosur që marrin kontrollin e plotë të shtabit të policisë së Rostovit.

Ata shihen duke u ngjitur në selinë e policisë rajonale të qytetit, që i përkasin ministrisë së brendshme.

Reuters raporton se nuk ishte menjëherë e qartë se cilët ishin personat e armatosur. Agjencia e lajmeve ishte në gjendje të verifikonte vendndodhjen si godina e selisë së policisë, por jo të përcaktonte se kur ishte xhiruar video.

Ndërkohë, autoritetet në rajonet jugore të Rusisë janë vënë në alarm duke ndërmarrë masa për të garantuar sigurinë publike pasi Yevgeny Prigozhin tregoi se planifikonte të dërgonte njerëz në Moskë për të rrëzuar kupolën ushtarake të Putinit.

Presidenti rus Vladimir Putin ne nje konference te jashtezakonshme u bëri thirrje forcave Wagner të ndalin kërcënimet ndryshe do të ndëshkohen.

Putin shtoi se në këtë kohë, “ne kërkojmë unitet, konsolidim dhe përgjegjësi”.

“Ata që shkojnë qëllimisht në rrugën e tradhtisë, duke përgatitur një rebelim të armatosur kur ju po përgatitnit sulme terroriste, do të ndëshkohen. Çdo trazirë e brendshme është një kërcënim vdekjeprurës për shtetin tonë për ne si komb; është një goditje për Rusinë për popullin tonë dhe veprimet tona për të mbrojtur atdheun tonë. Një kërcënim i tillë do të përballet me një përgjigje të ashpër.”- tha Putin

Vladimir Putin në fjalim drejtuar kombit pas avancimit të nisur nga lideri i grupit Wagner , Yevgeny Prigozhin tha se nuk do të lejojë një përçarje si në 1917.

“Kjo është një betejë në të cilën vendoset fati i popullit tonë dhe kërkon bashkimin e të gjitha forcave”, “të gjitha konfliktet e brendshme shfrytëzohen nga armiqtë tanë të jashtëm për të na dobësuar, prandaj të gjitha përpjekjet janë shumë serioze”.- tha ai.