Wanda Nara tregon se çfarë mendoi kur pa mjekët duke qarë: Unë po vdes dhe ata…

Dy javë më parë u përhapën thashethemet se Wanda Nara po kalonte një moment shumë delikat në jetën e saj. Prezantuesja e ‘MasterChef Argentina’ është transferuar me urgjencë në Sanatoriumin Los Arcos në Buenos Aires pas një problemi shëndetësor. Modelja kishte planifikuar një udhëtim për të shijuar pushimet e saj, por të enjten e kaluar, ajo u detyrua të kalonte natën në spital. Alarmet u ranë kur gazetari Jorge Lanata siguroi se Wanda Nara vuan nga leuçemia.

Tani, dy javë më vonë, Ángel de Brito, prezantuesi i ‘LAM’, ka shpjeguar se ka pasur një bisedë me Wandën ku ka shpjeguar diagnozën e tij: “Kjo konfirmon sëmundjen që ai po kalon, qartë, me të parën dhe mbiemrin, ai e tha ajo. Por unë ende zgjedh që ajo ta thotë. Wanda do ta tregojë, sepse e pyeta.”

Veç kësaj, gazetarja ka treguar se si modelja e ka marrë vesh diagnozën e saj: “Ishte e vështirë sepse e mora vesh në televizor. Askush nuk më tha, nuk më konfirmuan diagnozën”. Wanda Nara shpjegoi se ajo mori biopsinë të enjten e kaluar dhe se ishte e dëshpëruar për të mësuar se çfarë kishte: “Infermieret erdhën duke qarë (…) Unë do të vdes dhe ata nuk më thonë”, i tha ajo Mauro Icardit, bashkëshortit futbollist.

Prezantuesja e nisi me simptoma të vogla dhe iu nënshtrua një kontrolli rutinë në të cilin u zbuluan vlera anormale në analizat e gjakut: “Në atë moment më kapi paniku sepse nuk e dija se çfarë po më ndodhte, për shkak të djemve. Çdo gjë të vjen nga koka”, ka shpjeguar argjentinesja.

De Brito ka komentuar se Wanda e tregon historinë e saj në këtë mënyrë: “Unë i kisha të gjithë fëmijët duke qarë ndërsa të gjithë flisnin në media. Familja ime, e shkatërruar. Mauro donte të linte futbollin. Zaira u kthye nga pushimet e saj. Nëna ime u hodh në kat. Ndjeva se gjithçka po binte. Dhe u bëra i fortë, saqë të gjithë e ndjenin se isha mirë, por gjithçka po shkatërrohej.