Wanda Nara tregon të rejat nga gjendja e saj shëndetësore: Jam shumë…

Wanda Nara ka qenë në qendër të mediave, pasi shumë fansa u shqetësuan për shëndetin e saj. Megjithatë, influencerja nuk ka vonuar shumë për të sqaruar se si është përmes një sërë pyetjesh dhe përgjigjesh të realizuara në ‘stories’ e saj në Instagram. Kështu, ka vendosur njëherë e mirë këto dhe thashethemet e tjera që i kanë qarkulluar javët e fundit. “Si ndihesh? Në televizion thanë se do të mjekohesh, ku?”, pyeti një nga ndjekësit. Wanda Nara ka shfrytëzuar rastin për të sqaruar arsyen e vërtetë të këtij udhëtimi: “Unë nuk do ta trajtoj veten me asnjë vend. Unë do të shoqëroj Mauron”.

Në një pyetje tjetër, një ndjekës e ka pyetur nëse ishte vërtet mirë, apo kishte ndonjë problem shëndetësor pasi dolën media të ndryshme, për të cilën influencuesja e re u përgjigj shkurt, por qartë: “Jam shumë mirë”.

Në një ‘histori’ të tretë, Wanda Nara dënoi këtë temë që e ka lodhur: “U thanë shumë gënjeshtra. Ata flasin dhe sigurojnë gjëra që nuk janë të vërteta, pa matur se flasin për jetën e tjetrit”.