‘Welcome Mr President!’ Ish-presidenti Bill Klinton mbërrin në Rinas, autokolona niset drejt Tiranës

Ish presidenti amerikan, Bill Klinton ka mbërritur në aeroportin e Rinasit dhe më pas është nisur drejt Tiranës.

Presidenti i 42-të i Shteteve të Bashkuara të Amerikës viziton sot për herë të parë tokën shqiptare, ku do të qëndrojë deri më 4 korrik, ditë që përkon me pavarësinë e SHBA.

Klinton dhe delegacioni që e shoqëron do të pritet me një ceremoni të posaçme zyrtare në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, nga kryeministri Edi Rama. Gjatë ceremonisë shtetërore, Klinton do të dekorohet me dekoratën e lartë “Ylli i Mirënjohjes për Arritjet Publike”.

Ceremonia e nderit do të pasohet edhe nga fjalimi i Presidentit Klinton në orën 19:25.