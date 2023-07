Zbulohet arsyeja pse Hamilton u nda nga Shakira, i tha se e kishte lodhur shumë…!

Vetëm pak ditë më parë, Shakira dhe Lewis Hamilton rrëmbyen sërish të gjitha titujt për shkak të vendimit drastik që piloti do të kishte marrë për t’u ndarë nga këngëtarja. Mesa duket, sipas disa mediave, britanikët do të ishin lodhur duke u lidhur me artistin kolumbian dhe do të donin të vendosnin tokën në mes.

Siç dihet, Shakira shkoi në Çmimin e Madh të Britanisë për të mbështetur pilotin, i cili gjoja pasi mësoi se ndodhej aty, u kërkoi disa anëtarëve të ekipit të tij që të mos e linin ish-partnerin e Gerard Piqué në ‘motorhomin’ e Mercedesit. Tani, paparaci Jordi Martín, ka dhënë orën e fundit të këtij rasti. Siç është raportuar në llogarinë e tij personale në Instagram përmes ‘stories’, kur ky informacion ka arritur te fotoreporteri, ai ka tentuar ta bëjë kontrast me mjedisin e Shakirës.

“Para disa ditësh, në një gazetë katalanase doli informacioni ku u sigurua se Hamilton do ta kishte ndaluar Shakirën të hynte në F1 sepse e kishte lodhur. Kontaktova me tonin e këngëtares dhe ata e mohuan”, thotë fotoreporteri në Instagram.