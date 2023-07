Zyrtare\Nga 2024 drejtimi i Brazilit do të jetë në duart e Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti do të jetë trajneri i ri i kombëtares braziliane të futbollit duke filluar nga viti 2024.

Lajmi u konfirmua presidenti i konfederatës braziliane të futbollit Ednaldo Rodrigues.

Trajneri i njohur italian aktualisht është trajner i Real Madridit dhe kontrata e tij skadon në qershor të vitit 2024.

Menjëherë sapo të mbylle angazhimin me madrilenet, ai do të marrë postin e trajnerit të Brazilit, kohë e cila korrespondon me zhvillimin e Kupës së Amerikes 2024, e cila do të zhvillohet verën e vitit të ardhshëm në SHBA.

Pesë herë kampionet e botës do të drejtohen përkohësisht deri në verën e vitit tjetër nga Fernando Diniz përfshirë edhe përballjet me Argjentinën dhe Uruguain në fazën e kualifikuese të botërorit që nis në muajin shtator.

Anceloti do të bëhet i huaji i parë që do të drejtojë Brazilin pas afro gjashtëdhjetë vjet.64-vjeçari fitoi dy herë Champions League në karrierën e tij si trajner me Milanin dhe Real Madridin.

Ai ka vendosur gjithashtu një rekord absolut, duke u bërë trajneri i parë që fiton kampionate në Angli me Chelsean, në Gjermani me Bayern Munich, në Francë me Paris Saint-Germain, si dhe me Real dhe Milan në Spanjë dhe Itali.

Prej kohësh përflitej drejtimi i Brazilit nga Anceloti, gjë e cila është bërë tanimë zyrtare, me selesaon që në botërorin e fundit u drejtua nga Tite, i cili e pa kombëtaren e tij të eliminohej në çerekfinale nga Kroacia.

p.k\dita