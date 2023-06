“Ashtu siç i ndodhi Çezarit…!” Futurologu i njohur britanik, parashikon fundin e Putinit

Craig Hamilton-Parker është një profet i vetëshpallur britanik, i mbiquajtur nga shtypi si “profeti i dënimit”, i cili fitoi famë pas parashikimeve të sakta të Brexit, zgjedhjes së Donald Trump ose vdekjes së Elizabeth II. Për shkak të përqindjes së lartë të përgjigjeve të sakta, alarmet kanë rënë kur u bë e ditur se kur parashikohet se do të fillojë konflikti i ardhshëm botëror.

Në këtë kuptim, shikuesi donte të përqendrohej në figurën e Vladimir Putin, i cili këtë javë duhej të qetësonte një tentativë rebelimi nga mercenarët e grupit Wagner. Shikuesi, i njohur si ‘Nostradamusi i Ri’, ka theksuar se prej disa kohësh ka thënë se Putini do të pësonte një tentativë përmbysjeje përveç trajtimit të një sëmundjeje, pjesa e parë është përmbushur. Për Hamilton-Parker, përpjekja për rebelim që ka pësuar nuk është ajo që ai parashikoi në kohën e tij, por ajo që ai ka parashikuar dhe që do t’i japë fund mandatit të Putinit, do të jetë pas dyerve të mbyllura “ashtu siç i ndodhi Cezarit!”.

Kjo do të thotë, ajo që do t’i japë fund Putinit do të jetë një rebelim i brendshëm, që ne nuk do të mund ta perceptojmë publikisht në fillim.