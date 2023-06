DËSHMIA E FORTË: Gruaja e skandalit Gjici, në zyrën e Berishës më 3 qershor, u kthye aty me kasetën filmike në 9 qershor. U implikua një zyrtar i SHISH

Sali Berisha është në qendër të inskenimit dhe provokimit të skandalit seksual të Safet Gjicit? Analisti Mero Baze është i sigurtë:

“Kam parë personalisht fakte që tani janë në duart e grupit hetimor, të cilat implikojnë rëndë Sali Berishën qysh nga data 3 qershor, kur ka vendosur së bashku me vajzën e viktimizuar po prej tij, Alma Kaçi, fillimin e operacionit për inskenimin dhe provokimin e skandalit seksual” – thotë Baze.

Ai shton se në datën 3 qershor Alma Kaçi ka qenë në zyrën e Sali Berishës vetëm për vetëm me të, për rreth gjysmë ore, dhe ka marrë përsipër realizmin e inskenimit dhe provokimit të skenës seksuale me Gjicin.

Shkruan Baze:

“Sali Berisha i ka ngarkuar bashkëpunëtorit të tij në Kukës, që të marrë persiper financiarisht operacionin, por dhe të qenit tutor i vajzës në fjalë, pas operacionit.

Në datën 6 qershor Alma Kaçi ka shkuar në zyrën e kryetarit të Bashkisë së Kukësit, dhe ka realizuar sipas projektit paraprak gjithë skenën e provokimit, skenat seksuale dhe më pas ka bërë kërkesën banale për mundësinë e një tenderi, duke ju prezantuar nënkryetarit të Bashkisë me mbiemër tjetër.

Sapo del nga zyra vajza i raporton bashkëpunëtorit të Berishës dhe një prej njerëzve të SHISH në Kukës, i cili ka qenë tutori i saj kur ka qenë kryetar i SHISH në Durrës, në kohën e Visho Ajazit…”

Gazetari thotë gjithashtu se bashkëpunëtori i Berishës ka marrë menjëherë materialin e filmuar prej saj, pasi ka komunikuar me vajzën në fjalë. I ka thënë asaj që nuk të besoj që e ke regjistruar pa ma treguar.

Vajza ja ka çuar materialin me USB dhe ai e ka filmuar atë nga ekrani, në pamundësi për ta kopjuar. I ka dhëne fillimisht vetëm 50 mijë lekë të vjetra për naftën deri në Kukës, me premtimin se të tjerat do t’i marrë më pas.

Baze shkruan se pas kësaj, në datën 9 qershor vajza është rikthyer në zyrën e Sali Berishës.

Berisha e ka marrë materialin dhe i ka kërkuar asaj t’ia çojë një emisioni invesitigativ me të cilin ajo bashkëpunonte, por edhe ka shprehur dyshimet e veta se ata mund të mos e transmetojnë, pasi janë shumë të afërt me Partinë Socialiste.

Ata i vendosën një afat vajzës deri të enjte, më 15 qershor. Në rast se emisioni nuk transmetohej, atëherë do të bëhej publike skena e seksit.

Përpjekja për t’i nxjerrë gështenjat me duart e emisionit investigativ dështoi. Të premte paradite, Berisha publikoi materialin ne grupe whatsapp-i dhe ne rrjete sociale, duke ua dhënë paraprakisht mediave te tij.

‘Tani SPAK i ka të gjitha provat në tavolinë. Mund të kontrollojë mesazhet e Alma Kaçit me Sali Berishën dhe takimet e saj më 3 dhe 9 qershor në zyren e Sali Berishës, se shpjegojnë gjithçka.

Po ashtu mund të vërtetojë lehtësisht bashkëpunimin e Berishës me njerëzit e tij në Kukës, pasi të dy kanë qenë tutorë të vajzës në këtë histori. SHISH po ashtu duhet te nisë hetimin ndaj degës së Kukësit për përfshirje në këtë skandal” – shkruan Baze.