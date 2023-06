E bija kërkon dënimin e ish-futbollistit Samuel Eto’o…!

Erika do Rosario Nieves fillon një betejë të re ligjore kundër Samuel Eto’o. Vajza 22-vjeçare, e cila u njoh nga drejtësia në shkurt të 2022 si vajza e bija e ish-futbollistit afrikan, kërkon dënimin me një vit burg për kamerunasin, për mospagesë të mbajtjes. Disa pagesa të pa kryera që do të arrinin në 90 mijë euro, siç publikon ‘El Diario de Sevilla’.

“Ai i detyrohet vajzës së tij më shumë se pesë vjet pension dhe vazhdon të sfidojë drejtësinë. Ekonomia e Érika-s është shumë e dobët ndërsa Eto’o jeton në luks”, thotë Fernando Osuna, avokati i së resë, në deklaratat e mbledhura nga media e lartpërmendur. Në dokumentin e përgatitur nga avokati, ekspozohen edhe precedentë të ndryshëm penalë të ish-lojtarit. Duhet mbajtur mend se Eto’o ishte dënuar tashmë me një vit e dhjetë muaj për një kundërvajtje tatimore në territorin kombëtar dhe një gjobë financiare për mospagimin e alimentacionit ndaj një vajze tjetër jashtëmartesore. Mbrojtja e Erika do Rosarios kërkon zbatimin e “faktorëve rëndues të recidivizmit dhe shpërdorimit të autoritetit duke pasur parasysh epërsinë që ajo ka ndaj të resë”. Po kështu, Osuna e konsideron “anormale” që Samuel Eto’o mund të marrë ndonjë nga postet publike për të cilat ai aspiron në vendin e tij duke pasur parasysh prejardhjen e tij.

Drejtësia njeh Érika do Rosario

Pas katër vitesh beteje, drejtësia mbajti anën Érika do Rosario e cila u regjistrua në regjistër si Erika Eto’o Do Rosario. Ndodhi në vitin 2022 pas refuzimeve të pafundme të ish-futbollistit për t’iu nënshtruar testeve të ADN-së. Gjykatësi caktoi një pension prej 1400 euro në muaj për të renë, i cili nuk u plotësua kurrë.

Vajza e Eto’o-s lindi në vitin 1999 në spitalin Fundación Alarcón në Madrid si rezultat i një lidhjeje mes kamerunasit dhe Adileusa do Rosario. Nëna e të resë pohon se, kur sportisti dëgjoi lajmin, ai e akuzoi atë se “po përpiqej të grumbullonte pasurinë e tij” duke arritur deri aty sa ta kërcënonte me “ndërprerjen e shtatzënisë”.