Filmi kontrovers i George Clooney, që shkaktoi një gjyq që zgjati 14 vite dhe shumë polemika!

Gjatë gjithë karrierës së një aktori, sukseset në zgjedhjen e një roli ose një tjetër mund të jenë kyç. Dhe megjithëse George Clooney është një nga aktorët më të njohur në Hollywood, viti 2000 ishte gati të shënonte një para dhe pas në karrierën e tij. E gjithë kjo për shkak të një filmi jo pa polemika, i bazuar në ngjarje reale dhe që nxiti një gjyq që zgjati më shumë se një dekadë.

Gjithçka ka të bëjë me ‘The Perfect Storm’, e cila kishte një kast luksoz të kryesuar nga Clooney, si dhe të tjerë si Mark Wahlberg, John C. Reilly dhe Diane Lane. Ai u bazua në jetën e kapitenit Billy Tyne dhe u përfshi në një tragjedi që u kushtoi jetën disa burrave në një varkë peshkimi. Por ajo që dukej si një film aksion pa më shumë, do të përfundonte duke u bërë një dhimbje koke për Warner.

Premiera kontroverse e

‘The Perfect Storm’ me George Clooney

Përtej qindra komenteve negative që mori ‘Stuhia e përsosur’, gjëja vërtet e rëndësishme ndodhi menjëherë pas premierës së tij. Familja e vërtetë e Billy Tyne e mori me kasetë, të cilën ajo e akuzoi për keqinterpretim të historisë, duke u larguar shumë nga realiteti. Arsyeja e ankesës kundër studimit. Sipas versionit të tij, kapiteni nuk ishte ai që u përfaqësua në ekranin e madh, që shihej si dikush i paepur dhe që rrezikonte jetën e njerëzve të tij për t’u kthyer në tokë me një kapje të mirë, pavarësisht se mbi ata formuan një stuhi të madhe. Ligjet e Floridës penguan ndryshimin e një fakti për qëllime komerciale, kështu që kjo ishte mbrojtja e familjes.

Në të kundërt, Warner pretendoi se ata mbroheshin nga Amendamenti i Parë i Kushtetutës së Shteteve të Bashkuara, kështu që ata kishin lirinë e shprehjes dhe për më tepër, ata argumentuan se ishte e qartë se një pjesë e asaj që u raportua ishte trillim. Pas 14 vitesh vajtje-ardhje, drejtësia dha një vendim më 7 qershor 2014 dhe arsyen e fortë në Gjykatën e Lartë të Floridës, duke e mbyllur çështjen, teksa Clooney dhe të tjerët kishin arritur majat.