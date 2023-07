Gjendet objekti misterioz në bregdetin australian, i ‘larë’ në ar dhe i ndërtuar me materiale të panjohura!

Asnjëherë nuk e dini se çfarë do të sjellë batica. Kjo është e vërtetë në çdo mënyrë, fjalë për fjalë dhe figurative. Në Australi dinë shumë për këtë. Në fund të fundit, ata kanë milje e milje vijë bregdetare. Kështu, herë pas here dallgët tërheqin diçka unike dhe të çuditshme drejt ishullit -të pamasë-. Në këtë rast, objekti i bllokuar është një cilindër i madh i veshur me ar. Origjina është, për momentin, e panjohur. Por ka hipoteza.

Duket pothuajse si një pjesë e motorit nga Nautilus i Verne. Ose një fragment i makinës së kohës së Wellsit. Por, me shumë gjasa, është se bëhet fjalë për një mbeturinë hapësinore. Të paktën, kjo është teoria që Agjencia Australiane e Hapësirës po shqyrton. Dhe kështu ata e kanë transmetuar përmes një deklarate në llogarinë e tyre në Twitter. Ndonëse, sigurisht, nuk mungojnë asnjëherë ata që bëjnë kabalizma mendorë dhe shohin konspiracione nëpër cepa. Disa njerëz kanë ardhur për të spekuluar se bëhet fjalë për një fragment të aeroplanit të Malaysia Airlines, që u zhduk mbi Oqeanin Paqësor në vitin 2014.

Por gjithçka tregon se materiali nuk përputhet me atë që mund të gjendet në një avion komercial. Megjithatë, është e vështirë të mos tërhiqesh pak nga imagjinata në një situatë të tillë. Sidomos për banorët e qytetit të qetë Green Head -mezi janë 300-, në të cilin term u shfaq toma e fshehtë, në brigjet australiane. Një tjetër fakt që konfirmohet, është materiali i panjohur me të cilin është ndërtuar.