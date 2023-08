Historia prekëse nga Havai, pensionisti ish-zjarrfikës vdes duke shpëtuar qenin nga zjarri! (dhe VIDEO e shkatërrimeve në ishull)

Një pensionist ka vdekur duke u përpjekur të mbronte qenin e mikut të tij nga zjarret në Hawaii, siç ka dalë, ndërsa numri i të vdekurve rritet dhe kërkimet për trupa vazhdojnë. Të paktën 93 persona kanë vdekur në zjarret që rrafshuan qytetin historik të Lahaina në ishullin Maui, një shifër që pritet të rritet ndërsa qentë nuhatës zgjerojnë kërkimin e tyre.

Zjarret, tashmë më vdekjeprurësit në SHBA për më shumë se një shekull, kanë shkatërruar më shumë se 2000 ndërtesa, shumica e tyre rezidenciale dhe muzeun e trashëgimisë së qytetit. Franklin Trejos, 68 vjeç, fillimisht qëndroi prapa për të ndihmuar të tjerët dhe për të shpëtuar shtëpinë e mikut të tij Geoff Bogar, një kapiten zjarrfikës në pension.

Ndërsa flakët u afruan më shumë të martën pasdite, ditën kur filluan zjarret, Trejos dhe Bogar vendosën se duhej të iknin, duke ikur secili në makinën e tij. Bogar, miku 35-vjeçar i Trejos, kishte probleme me ndezjen e automjetit të tij dhe u detyrua të thyente një dritare dhe të dilte. Më pas ai u zvarrit në tokë derisa një patrullë policie e gjeti dhe e dërgoi në spital.

Kur zoti Bogar u kthye të nesërmen, zbuloi se shoku i tij nuk kishte qenë aq me fat. Atje, në sediljen e pasme të makinës, Trejos ishte shtrirë në krah të tre vjeçarit të dashur të Trejos, një vendas nga Kosta Rika, që kishte qenë i afërt me zotin Bogar dhe gruan e tij, Shannon Weber-Bogar, duke e ndihmuar atë me krizat e saj kur burri i saj nuk mundej. “Ai na mbushi jetën me dashuri dhe të qeshura. Perëndia mori një njeri vërtet të mirë”, tha Weber-Bogar.