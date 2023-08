Lionel Messi nuk ka të ndalur: Nga rekordi në rekord, nga finalja në finale… (VIDEO)

Inter Miami kualifikohet në finalen e Kupës së Ligës, ndërkohë që Leo Messi nuk ndalet së shënuari me skuadrën e re. 4-1 fituan djemtë e Gerardo Martinos në gjysmëfinalen e zhvilluar në transfertë kundër Philadelphia Union.

Përballje ku fitorja me “poker” nuk u vu fare në dyshim. Dhe takim që u dominua plotësisht nga djemtë e tij. “Pleshti” realizoi golin e dytë për Interin në minutën e 20’. Me një goditje të bukur dhe të saktë nga larg, që u ndal në cepin e portës kundërshtare.

Ky ishte goli i nëntë në gjashtë ndeshjet e luajtura me Interin për kampionin e botës, i cili po kalon një moment magjik në SHBA. 6 ndeshje, 5 herë më i miri, 9 gola, një asist dhe një hap larg trofeut të parë amerikan për legjendën argjentinase.

Në finalen e madhe që është programuar për datën 20 gusht (03:00), Messi dhe shokët e tij do të sfidojnë skuadrën e Nashville. Aktualisht ylli argjentinas ka 43 tituj, bashkërekord që e ndan me mikun e tij më të mirë, brazilianin Dani Alvesh, që ndodhet në burg prej tetë muajsh dhe nëse arrin këtë trofe radhe, do firmosë jo vetëm rekordin maksimal të trofeve, por edhe atë të kontinenteve.