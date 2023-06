Me këtë dietë ‘sekrete’, Michael Douglas do jetojë deri në 100 vjeç! Një foto sa për “një mijë komente…”

Aktori hollivudian Michael Douglas, sot në moshën 78-vjeçare, dëshiron të jetojë një rini të dytë dhe që vetëm pak ditë më parë, më 19 qershor, dhe me rastin e festës së baballarëve në Shtetet e Bashkuara, ndau një foto me fëmijët; që ai ka me Catherine Zeta-Jones, Caryn dhe Dylan, në të cilën mund të shihej një tryezë plot me ushqime.

Një imazh që është bërë viral në rrjete, pasi ushqimi i mëngjesit zë një tryezë të madhe. Kjo ishte plot me ushqime të ndryshme si; fruta, petulla, proshutë, vezë, avokado, tërshërë, proshutë, sallam, një biskotë, kifle, lëng portokalli dhe madje edhe një tas me fasule.

Ky publikim ka shkaktuar një mori reagimesh dhe pikërisht fansat e tij kanë mbetur të mahnitur me këtë sasi ushqimi për mëngjesin e tij. “A mund të më shpjegoni mëngjesin e Michael Douglas dhe familjes së tij?”, ka thënë një nga ndjekësit e tij në Twitter.

Një postim në Twitter që është bërë shpejt viral, duke arritur më shumë se 10,000 shikime brenda pak ditësh dhe duke shtuar një numër të madh komentesh në të cilat fansat e tij pyesin nëse pas fotos do të kishte “40 njerëz të tjerë” për të ngrënë mëngjes me ta, ose nëse Douglas është vërtet nga ky planet: “Të njëjtat janë qenie jashtëtokësore dhe dieta e tyre është pesë herë më e madhe se e jona. Mos të humbisni…”.

Përveç kësaj, fansat e tjerë kanë theksuar drejtpërdrejt se ky mëngjes mund të jetë një sekret kundër plakjes së vetë Michael Douglas: “Është njëlloj si sekreti i Douglas të jetosh deri në 100 vjet”.