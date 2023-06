Miliarderë dhe eksplorues, kush janë të zhdukurit që paguan 250 mijë dollarë për të parë rrënojat e Titanikut

Ekipet e kërkimit po garojnë me kohën për të gjetur një nëndetëse që u zhduk gjatë një zhytjeje në rrënojat e Titanikut.

Pesë persona ishin në bord kur kontakti me nëndetësen e vogël humbi rreth një orë e 45 minuta pas zhytjes së mjetit lundrues.

Që nga e hëna pasdite, llogaritet se anëtarëve të ekuipazhit u kishte mbetur maksimumi katër ditë oksigjen.

Miliarderë dhe aventurierë të zjarrtë, eksplorues të pasionuar të Titanikut përshkruhet profili i 5 pasagjerëve brenda batiskafit që u zhduk në ujërat e Oqeanit Atlantik në gjurmët e anijes së mbytur në një thellësi prej 3800 metrash në vitin 1912.

Konfirmimi i parë vjen për emrin e miliarderit britanik Hamish Harding, i njohur në mbarë botën për bëmat e tij: vitin e kaluar ai fluturoi në hapësirë ​​në bordin e fluturimit të pestë komercial të Blue Origin, kompanisë hapësinore të Jeff Bezos. Njerku i tij Brian Szasz konfirmoi praninë e tij në batiskaf në një postim në Facebook.

Mbetet ende mister identitet i pasagjerëve të zhdukur, por flitet edhe për pilotin francez 76-vjeçar Paul-Henry Nargeolet, ndoshta një nga ekspertët kryesorë në botë të Titanikut.

Ish-anëtar i marinës franceze për 25 vjet, Nargeolet ishte ai që drejtoi Nautilus, një nëndetëse e vogël e cila në vitin 1987, pas zbulimeve të para, konfirmoi praninë e anijes dhe lejoi, pas 34 zhytjesh të ndryshme, të rikuperonte mbi 1800 objekte.

Ndër eksploruesit e tjerë të zhdukur edhe Stockton Rush, numri një i OceanGate Expeditions, kompania që zotëron nëndetësen. Që nga viti 2010 fillimi i ëndrrës së tij: ai donte të shkonte në hapësirë, por nuk mundi për shkak të problemeve me shikimin, ai zgjodhi të hapte dyert e turizmit në det të thellë për të lejuar njerëzit e pasur të jenë “një nga të paktët që shohin Titanikun me sytë e tyre”.

Një udhëtim prej 8 ditësh e 7 netësh, që pakkush mund ta përballonte: ekskursioni në humnerë ka në fakt një çmim prej 250 mijë dollarësh për pasagjer.

Midis të zhdukurve është një biznesmen pakistanez dhe djali i tij: sipas Sky News ata ishin në bordin e batiskafit në thellësi të Oqeanit Atlantik në gjurmët e rrënojave të Titanikut. Ata janë Shahzada Dawood dhe djali i saj Suleman, sipas një deklarate të lëshuar nga familja.

Vendi ku ndodhet Titaniku është rreth 600 km (370 milje) nga brigjet e Neëfoundland, Kanada.

Kërkimi po zhvillohet në një zonë të largët, duke e bërë operacionin kompleks dhe të vështirë.

Fjalët e rojës bregdetare të Bostonit

“Ne nuk mund të konfirmojmë identitetin e pasagjerëve. Përpjekjet tona janë të përqendruara të gjitha në kërkimet dhe identifikimin e mjetit”, thotë Roja Bregdetare e Bostonit, e cila gjithashtu mbështetet në të dhënat për kërkimet dhe në mjetet e vëna në dispozicion nga Marina Kanadeze. “Ne po bëjmë gjithçka që është e mundur”, thotë admirali John Mauger, duke shpjeguar se kërkimet po bëhen në një zonë të largët dhe kjo i bën ato më komplekse. Megjithatë, kërkimet e dëshpëruara vazhdojnë me vetëdijen se është një garë me kohën duke qenë se oksigjeni i disponueshëm në nëndetëse është i kufizuar.

Ndërkohë nisin të dalin detajet e para të aksidentit. Batiskafi do të kishte humbur kontaktin me ekuipazhin e Polar Prince, anija e përdorur për transport në zonën e mbytjes së Titanikut, një orë e 45 minuta pas fillimit të zbritjes së batiskafit. Që atëherë urgjenca ka nisur, me kërkimet që intensifikohen çdo orë dhe janë të destinuara të vazhdojnë edhe gjatë natës.

