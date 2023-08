NASA paralajmëron se asteroidi potencialisht i rrezikshëm do kalojë afër Tokës më 4 gusht. Vjen çdo 3 vjet dhe ka madhësi sa “Kulla e Shangait”!

Universi është i paparashikueshëm dhe kur nuk e prisni, shfaqet një fenomen astronomik që mund të shkaktojë rrezik në planet. Në këtë mënyrë, NASA ka njoftuar se një asteroid me përmasa të ngjashme me ndërtesën e tretë më të madhe në botë (Kulla e Shangait 632 metra) do të kalojë orbitën e Tokës këtë të premte, më 4 gusht.

Sipas raporteve të monitorimit të Red Shift, trupi qiellor është klasifikuar si “potencialisht i rrezikshëm” dhe emri që ata i kanë dhënë ka qenë QL433. Meteori do të lëvizë me 75,000 km/h nga planeti ynë dhe pasi të kenë studiuar me kujdes dhe në detaje trajektoren e tij, ata sigurojnë se ka shumë pak gjasa që ai të bëhet një kërcënim real për njerëzimin.

QL433 kalon pranë Tokës çdo tre vjet dhe precedenti i fundit i tij ishte në korrik 2020. Hera e parë që u pa në vitin 1905 dhe, që atëherë, njerëzimi ka mundur ta shohë atë 223 herë, të gjitha pa rrezikuar jetën e njerëzve tanë. Meteori do të kalojë për herë të njëzet e katërt në dy ditë, por ekspertët e vunë re atë më 16 korrik.