Neymar mbërrin në Arabi me avionin personal “Jumbo” të Princit, një “Boeing 747” 500 mln euro! (VIDEO)

Paratë nga Arabia duken të pafundme. Përtej nënshkrimeve milionerësh që liga saudite po luan këtë verë dhe pagave ‘jashtëtokësore’ që po shkojnë futbollistët e mëdhenj (dhe ata jo aq të mëdhenj) që po vijnë në vendin arab, fuqinë ekonomike të shumë qytetarëve të tij. të marrësh, me familjen mbretërore në krye, është pothuajse fyese.

Lajmet më të fundit të spikatura në lidhje me ‘petrodollarët’ sauditë kanë pasur në epiqendër Neymar. Nënshkrimi i tij prej 80 milionësh dhe paga e tij prej 200 për dy sezone, duken pak kur zbulohet se braziliani ka udhëtuar drejt Arabisë me avionin privat të Princit Al-Waleed bin Talal.

Nuk është një ‘jet’ luksoz, si ata që udhëtonin yjet e mëdhenj të futbollit si ‘Ney’. Jo. Avioni privat i princit saudit nuk është as më shumë e as më pak se një Boing 747, me vlerë 500 milionë euro!!

“Jumbo” i famshëm i kompanisë amerikane aeronautike, në versionin e tij më të fundit, ka 76 metra gjatësi dhe 20 metra lartësi, ka një kapacitet për 530 pasagjerë dhe ofron një distancë fluturimi prej gati 15,000 km.