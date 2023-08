Njeriu i ka shteruar burimet e planetit, ekspertët japin alarmin: Tani na duhen 1,7 Toka për të mbijetuar!

Vetëm një ditë më parë, ekspertët paralajmëruan se njerëzit sapo kanë shteruar burimet e planetit për një vit të tërë. Kjo është mbledhur dhe publikuar nga National Geographic në një artikull të fundit. Çfarë do të thotë kjo? Diçka shumë e thjeshtë aq edhe e zymtë, që qeniet njerëzore shpenzojnë më shumë burime sesa shpejtësia me të cilën Toka mund t’i rigjenerojë ato.

Kjo situatë do të thotë vetëm një gjë, se nga tani në një kohë të papërcaktuar planeti do të jetë fjalë për fjalë bosh, pasi nuk do të ketë më burime për t’u shfrytëzuar. Kërkesa për burime po rritet në shoqëri, prandaj ekspertët kanë treguar se do të nevojiteshin 1.75 Toka për të furnizuar më shumë se 7 miliardë njerëz që jetojnë në planet.

Problemi është serioz, në fakt, efektet e tij tashmë janë të dukshme në ditët tona me rritjen e çmimeve të burimeve dhe materialeve të caktuara që janë rralluar në depozitat e zakonshme. Për këtë arsye, nuk është e çuditshme që agjencitë hapësinore si NASA janë të gatshme dhe të fokusohen shumë në eksplorimin e sistemit diellor në kërkim të më shumë burimeve.

Një tjetër “zgjidhje” është bërë publike nga Bill Gates që mbështet minierat me robotë të fuqizuar nga AI. Kjo ide synon të gjejë depozita të reja në vende ku kërkimi nuk mund të bëhej më parë sepse ishte shumë i shtrenjtë. Së fundi, është çështja e energjisë së rinovueshme, e cila është një rrugë ku shumë kompani po investojnë shumë kapital.

Përveç përgjigjeve që po i jepen kësaj situate, realiteti është se qeniet njerëzore vazhdojnë të shpenzojnë gjithnjë e më shumë burime sesa mund të zëvendësojë Toka. Në National Geographic kanë bërë një krahasim për konsumin e vendeve të ndryshme dhe rezultati nuk mund të ishte më alarmues.

Sipas këtij entiteti, nëse e gjithë bota do të jetonte si katarianët, do të na duheshin 7.5 Toka* për të mbuluar kërkesat tona. Numri bie në 5.1 Toka në rastin e amerikanëve, në 1.6 në rastin e meksikanëve. Duke lënë mënjanë të dhënat, nevojitet një zgjidhje sa më e shpejtë për këtë konsum.

Në mënyrë të përmbledhur mund të themi se:

-Mesatarisht, njeriut do t’i duheshin 1.75 Toka për të plotësuar të gjitha kërkesat e tij.

-Planeti po i mbaron burimet për shkak të konsumit të lartë.

-Shtetet dhe kompanitë po kërkojnë zgjidhje për ta ndaluar këtë.