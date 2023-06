Nuk keni kondicioner në makinë? Ja disa truke se si ta freskoni

Meqenëse vera është një stinë e preferuar për shumë njerëz, praktikisht të gjithë do të bien dakord se nxehtësia e përjetuar gjatë kësaj kohe është e padurueshme. Kështu, kudo që shkojmë, përpiqemi të futemi në vendet më të freskëta, për t’u mbrojtur nga vapa. Konkretisht, makina është një nga vendet ku kalohen kohët më të këqija. Por nëse nuk keni ajër të kondicionuar? Apo papritmas një ditë prishet dhe nuk funksionon? Ekspertët e “Motor Mapfre” zbulojnë disa sekrete.

Vendosni lecka të lagura

Nëse e gjeni veten në këtë situatë, një mundësi e mirë për ta bërë ajrin në makinë pak më të freskët është të vendosni lecka ose peshqirë të lagur pikërisht në grilat e daljes së ajrit. Kjo do të bëjë që ajri të ftohet shpejt dhe për rrjedhojë edhe pjesa e brendshme e makinës.

Përdorni akull

Ashtu si me leckat, edhe akulli mund të ndihmojë në uljen e temperaturës së makinës kur do të bëjmë një udhëtim të gjatë, por në këtë rast në automjetet që nuk kanë kondicioner. Për këtë duhet të përdorim thasë akulli të papërshkueshëm nga uji dhe t’i vendosim në dyshemenë e makinës. Me to temperatura do të ulet pak, të paktën për pak kohë.

Përdorni një shishe plastike

Një truk gjenial për ta bërë ajrin në makinë pak më të freskët pa përdorur kondicioner, do të jetë prerja e një shishe plastike, duke e lënë pjesën më të gjerë të futet në një çarje në xhamat e automjetit. Mos harroni se gryka e shishes duhet të drejtohet nga brenda, sepse vetëm kështu do të arrini që ajri të kalojë nëpër qafën e shishes dhe të dekompresojë dhe të arrijë ajrin e ftohtë ndërsa kalon nëpër të.

Parkoni në garazhe ose vende me hije

Vendi ku parkoni makinën është çelësi për rregullimin e temperaturës brenda automjetit. Kështu, pavarësisht nëse do të shkoni me pushime ose do të qëndroni në shtëpi, parkimi i makinës në një garazh do të jetë gjithmonë alternativa më e mirë. Garazhet, në përgjithësi, janë impiante të ndërtuara nën tokë ose në rrugë që janë gjithmonë shumë më të freskëta se jashtë. Një tjetër mundësi është parkimi i makinës në hije. Efektive janë edhe shamitë apo perdet, të cilat janë mjete që parandalojnë hyrjen e rrezeve të diellit në brendësi të një automjeti.

Hapni dyert përpara se të hipni

Një tjetër nga truket që mund t’ju ndihmojë gjatë këtyre muajve nëse do të merrni makinën pasi e keni parkuar në rrugë mund të jetë, përpara se të hyni, hapni derën e shoferit, ulni dritaren dhe hapni dhe mbyllni të njëjtën derë 5 herë. Ky gjest do të ndihmojë për të nxjerrë ajrin e nxehtë nga pjesa e brendshme dhe për ta rinovuar atë me ajër pak më të freskët.

Hapni dritaret

Nëse do të bëni një udhëtim minimalisht të gjatë, truku i derës mund të ndihmojë, por edhe i hapjes së dritareve.