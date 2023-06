“Parandaluam një akt terrorist!” Ministri kosovar njofton kapjen e makinës me targa Beogradi, e mbushur me armë dhe eksploziv

Policia e Kosovës njoftoi sot në mbrëmje se ka parandaluar një sulm terrorist nga një grup i dyshuar i mbështetur nga Beogradi, me qëllim rritjen e tensioneve dhe që paqja të mos arrihet. Ka qenë vetë ministri kosovar Svelça që ka konfirmuar lajmin, teksa aksioni u krye në rajonin e Zveçanit.

Paraprakisht bëhet me dije se ishte një makinë me targa të Beogradit dhe e mbushur me armatime të rënda e municione, e gatshme për t’u përdorur për një qëllim kriminal. “Parandaluam një akt terrorist”, u shpreh Svelça. Në postimin e tij të bërë Facebook, Sveçla shkruan se në një makinë me targa serbe janë zbuluar eksplozivë, armë ushtarake dhe sasi të konsiderueshme municioni.

Postimi i plotë: